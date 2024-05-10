"يو بي إس" تدرس منح مكافآت لمصرفيي الاستثمار لجهودهم في جذب الأثرياء

ذكرت مصادر مطلعة أن مجموعة "يو بي إس" المصرفية السويسرية تبحث استحداث نظام مكافآت لمصرفيي الاستثمار الذين

يجذبون عملاء لقطاع إدارة الثروات لديها، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأفادت المصادر بأن من المحتمل أن يتلقى بعض المصرفيين دفعات مالية في آسيا وأوروبا عندما ينجحون في جذب أموال جديدة لوحدة الاستثمار.

وأوضحت المصادر أن مكافآت إحالة العملاء ستكون خطوة غير مسبوقة بالنسبة للمجموعة المصرفية التي يقع مقرها في زيورخ، في تقليد لحوافز قدمها مصرف كريدي سويس لمنظمي الصفقات.

وأشار مصدر إلى أن الإدارة العليا لاتزال تدرس شكل المكافآت على وجه التحديد. وأضافت المصادر أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد، وقد لا يتم تطبيق مكافآت جذب الاستثمار. ورفض متحدث باسم "يو بي إس" الإدلاء بتعليق.