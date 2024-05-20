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شركة تابعة لـ"رتال" توقع أكبر عقود الشركة منذ الإدراج ما يعادل 75% من أصولها

شركة تابعة لـ"رتال" توقع أكبر عقود الشركة منذ الإدراج ما يعادل 75% من أصولها
أحمد الرشيد من الرياض
  • الاثنين 20 مايو 2024 5:15 مساء
  • حدثت فى الاثنين 20 مايو 2024 5:22 مساء

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني توقيع احدى شركاتها التابعة "التعمير والإنشاء" عقداً لتطوير وتصميم وبناء المخطط العام وتنفيذ 1962 وحدة سكنية بمشروع الدانة في مدينة الظهران بقيمة 2.9 مليار ريال سعودي مع مجموعة روشن التابعة لصندوق الاستثمارات العامة. يعد العقد الأكبر منذ إدراجها ويمثل العقد 75% من أصولها.

تبلغ مدة العقد 45 شهرا تبدأ من تاريخ تسليم الأرض. وتتوقع الشركة بحسب بيانها في "تداول" أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة خلال مدة تنفيذ المشروع للسنوات 2024م – 2025م – 2026م – 2027م - 2028م.

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