النفط ينخفض إثر علامات على تراجع شح المعروض

تراجعت أسعار النفط عند التسوية اليوم بسبب علامات على تراجع شح المعروض من الخام، بينما حول المشاركون في السوق تركيزهم إلى بيانات المخزونات الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى 83.16 دولار للبرميل عند التسوية، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 78.38 دولار للبرميل.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم توقعاتها للإنتاج العالمي للنفط والوقود السائل هذا العام، وخفضت توقعاتها للطلب، مشيرة إلى وجود ما يكفي من الإمدادات في السوق على النقيض من توقعات سابقة أظهرت وجود نقص في الإمدادات.

وتتوقع الإدارة الآن أن يرتفع إجمالي إنتاج النفط الخام والوقود السائل عالميا 970 ألف برميل يوميا إلى 102.76 مليون برميل يوميا هذا العام، مقارنة بتقديرها السابق بأن يزيد 850 ألفا.

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وانخفضت علاوة عقد خام برنت لشهر أقرب استحقاق إلى العقد الذي يحل أجل استحقاقه خلال ستة أشهر إلى 2.90 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ منتصف فبراير، وهي علامة أخرى على مراهنة مشاركي السوق على انحسار شح الإمدادات.

وتكبد كلا العقدين أكبر خسائر أسبوعية في ثلاثة أشهر مع تعزيز بيانات الوظائف الضعيفة في الولايات المتحدة الآمال في خفض سعر الفائدة الأمريكية.

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