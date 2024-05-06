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السفير الفرنسي في السعودية: تأشيرة "شنغن" للسعوديين دون موعد ومجانية

السفير الفرنسي في السعودية: تأشيرة "شنغن" للسعوديين دون موعد ومجانية
المصدر: "واس"
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاثنين 6 مايو 2024 8:45 مساء
  • حدثت فى الاثنين 6 مايو 2024 9:05 مساء

أعلن لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى السعودية، أنه ابتداء من 7 مايو الحالي، سيتمكن المواطنون السعوديون من الاستفادة من خدمة الحضور المجاني إلى مراكز "شنغن" في الرياض والدمام، دون الحاجة إلى تحديد موعد، وقال: "سيتم توفير 100 موعد في الرياض و50 موعدًا في الدمام كل يوم، خلال ساعات عمل المركزين، حيث ستقدم الخدمة على أساس أسبقية الحضور، مع مراعاة الحصص المحددة يوميا".
وأشار إلى أن من ضمن الاشتراطات على المتقدمين تقديم طلباتهم كاملة، وتسديد رسوم التأشيرة المعتادة، إضافة إلى رسوم "شنغن"، مضيفا: "هذه الخدمة ستضاف إلى خدمة حجز المواعيد، التي ستظل متاحة في موقع VFS الإلكتروني".

وكان كريستوف فارنو سفير الاتحاد الأوروبي في السعودية قد قال لـ"الاقتصادية" في 25 أبريل الماضي، إن القرار الجديد بشأن حصول السعوديين والبحرينيين والعمانيين على تأشيرة "شنغن" لمدة 5 أعوام عند التقديم لأول مرة، لن يضيف أي رسوم أخرى على طلب التأشيرة، حيث ستبقى كما هي في السابق دون زيادة.
وأوضح أنه يحق لمواطني هذا الدول البقاء في "منطقة شنغن" لمدة تصل إلى 90 يوما كل 180 يوما ولمدة 5 أعوام، مبينا أن القرار يمثل خطوة مهمة لتعزيز التواصل بين الأفراد وتسهيل التبادلات بين مواطني الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار في رد على أسئلة طرحتها "الاقتصادية" أن تنفيذ القرارات الجديدة بمنح المواطنين السعوديين والبحرينيين والعمانيين تأشيرة صالحة لمدة تصل إلى 5 أعوام بمجرد تلقي سفارات الدول الأعضاء الإخطار الرسمي من المفوضية الأوروبية، وبالفعل قد تلقت بعض الدول الأعضاء بالفعل الإخطار ويمكنها إصدار تأشيرة "شنغن" وفق المدة المذكورة.
وأكد السفير أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعمل على تكييف خدمات التأشيرات الخاصة بها للسماح بتقديم الطلبات وإصدارها عبر الإنترنت.

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