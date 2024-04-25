ارتفاع الفائض التجاري للأغذية الزراعية في الاتحاد الأوروبي 27 % خلال يناير

أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية، اليوم، ارتفاع الفائض التجاري للأغذية الزراعية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 27 % في يناير الماضي، مقارنة بيناير 2023.

وذكر بيان صحفي للمفوضية الأوروبية: "بلغت قيمة الصادرات 18.4 مليار يورو (مليار دولار) في يناير 2024، فيما بلغت قيمة الواردات 13.4 مليار يورو.

ونتيجة لذلك، ارتفع الفائض التجاري للأغذية الزراعية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 27 % بواقع 5 مليارات يورو، مقارنة بيناير 2023.

ويعود النمو إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الزيتون والزيت والحبوب.

والوجهات الرئيسة للصادرات الزراعية للاتحاد الأوروبي هي بريطانيا، التي تستحوذ على نحو ربع الصادرات، والولايات المتحدة والصين.