السعودية الـ 5 عالميا في الإنفاق العسكري والأعلى في المنطقة خلال 2023 بـ 75.8 مليار دولار

ارتفع الإنفاق العسكري العالمي للعام التاسع على التوالي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 2443 مليار دولار، بزيادة 6.8 % على عام 2022 بالتزامن مع التوترات التي يشهدها العالم.

فيما بقت السعودية خامس أكبر المنفقين بـ75.8 مليار دولار، تمثل 3.1 % من الإنفاق العالمي وتضعها الأعلى إنفاقا في المنطقة، بعد أن زادت الإنفاق 7 % على عام 2022.

ولأول مرة منذ عام 2009، ارتفع الإنفاق العسكري في جميع المناطق الجغرافية الخمس التي حددها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، مع تسجيل زيادات كبيرة بشكل خاص في أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، زادت جميع الدول الـ10 الأعلى إنفاقا نفقاتهم العسكرية في 2023.

وحافظت أكثر ست دول إنفاقا على ترتيبها المسجل في 2022، حيث جاءت الولايات أولا 916 مليار دولار (37.5 % من العالم) بزيادة 6 %، ثم الصين 296.4 مليار دولار (12.1 % من العالم) بارتفاع 2 % على عام 2022.

ثالثا، روسيا بإنفاق 109.5 مليار دولار، تمثل 4.5 % من الإنفاق العالمي، بعد أن زاد إنفاقها 7 %، في الترتيب الرابع الهند بـ83.6 مليار دولار (3.4% من العالم) بزيادة 4 % عن 2022.

سادسا المملكة المتحدة 74.9 مليار دولار (3.1 % من الإنفاق العالمي) بارتفاع 17 %، وفي الرتيب السابع جاءت ألمانيا بـ66.8 مليار دولار (2.7% من العالم) بزيادة 19 %.

وحلت أوكرانيا ثامنا بدلا من فرنسا، مع ارتفاع إنفاقها 57 % إلى 64.8 مليار دولار، ثم فرنسا واليابان في الترتيب التاسع والعاشر بـ61.3 و50.2 مليار دولار على التوالي.

وحدة التحليل المالي