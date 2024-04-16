دبي تستعد لأول إدراج لشركة متخصصة في تشغيل سلسلة متاجر كبرى

أعلنت شركة سبينيس دبي صاحبة امتياز سلسلة سبينيس للمتاجر الكبرى في الإمارات وعمان اليوم الثلاثاء عن خطة لطرح عام أولي في بورصة دبي، الذي سيكون أول إدراج لشركة متخصصة في تشغيل سلسلة متاجر كبرى في الإمارات.

وستطرح سبينيس دبي حصة قدرها 25 %، وسيجري تحديد السعر من خلال عملية لتسجيل المكتتبين المحتملين التي ستبدأ في 23 أبريل وتنتهي في 29 أبريل لمستثمري التجزئة الإماراتيين والمستثمرين الآخرين، وفي 30 أبريل للمستثمرين المحترفين.

وقالت الشركة في وثيقة إن من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في سوق دبي المالي الشهر المقبل، ورويترز أول من نشر تقريرا عن خطط الطرح العام الأولي في سبتمبر نقلا عن مصادر قالت إن الشركة تخطط لطرح عام أولي في الربع الثاني من هذا العام وإن شركة البواردي للاستثمار، مالكة سبينيس دبي، عينت مجموعة (روتشيلد اند كو) لتقديم المشورة بشأن الطرح.

وسيشكل طرح سبينيس دبي المزمع إضافة إلى قطاع تجزئة المواد الغذائية الصغير والآخذ في التنامي في المنطقة. ومن المتوقع أيضا أن تقوم شركة لولو لإدارة المتاجر العملاقة ومراكز التسوق ومقرها الإمارات بطرح عام أولي في وقت لاحق من هذا العام، حسبما ذكرت رويترز في وقت سابق.

وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وميريل لينش إنترناشونال وبنك إتش.إس.بي.سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين، في حين تم تعيين المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة أيضا كمدير دفاتر مشترك.