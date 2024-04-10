"بوينغ" تنفي الاتهامات بوجود أخطاء في إنتاج طائرات 787 دريملاينر

المظهر الخارجي لطائرة 787 دريملاينر في منشأة تصنيع بوينغ شمال تشارلستون. (ا ف ب)

نفت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينغ الادعاءات الجديدة بشأن وجود أخطاء إنتاجية تؤثر في جودة طائراتها.

ورفضت الشركة أمس الادعاءات التي وجهها موظف سابق فيها عن احتمال تقليص العمر التشغيلي للطائرات طراز 787 دريملاينر لآن الشركة قامت باختصار بعض الخطوات الفنية لتسريع وتيرة الإنتاج.

وأكد متحدث باسم بوينغ أن هذه الادعاءات غير صحيحة وتم التحقيق فيها من جانب إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، وقالت بوينغ في بيان إن "هذه الإدعاءات عن سلامة هيكل الطائرة 787 غير دقيقة ولا تمثل العمل الشامل الذي نفوم به بوينغ لضمان جودة الطائرة وسلامتها على المدى الطويل".

يأتي ذلك في حين تواجه الشركة تساؤلات عامة جديدة حول مراقبة الجودة لديها بعد الكشف عن هذه الادعاءات. وتعتزم لجنة فرعية في مجلس الشيوخ الأمريكي عقد جلسة استماع خلال الأسبوع المقبل، وسيحضرها موظف بوينغ السابق كشاهد عيان.

في الوقت نفسه أعلنت جهات رقابية أمريكية أول أمس عن إجراء تحقيق بعد أن تسبب انفصال غطاء محرك في عودة طائرة بوينج 800-737 تابعة لشركة ساوث ويست أيرلاينز إلى المطار بعد وقت قصير من إقلاعها.

وكانت طائرة شركة ساوث ويست تقوم برحلتها رقم 3695 يوم الأحد الماضي إلى مطار هيوستن هوبي، وعلى متنها 135 راكبا و6 من أفراد الطاقم، عندما وقع الحادث، وارتفعت الطائرة إلى 10300 قدم (3140 مترا)، لكنها عادت بعد ذلك بسلام إلى مطار دنفر الدولي وتم قطرها إلى البوابة، ولم يصب أحد في الحادث.

ووفقا لبيان إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية فإن "طاقم الطائرة أفاد بأن غطاء المحرك سقط أثناء الإقلاع واصطدم برفرف الجناح، كما تخضع شركة بوينغ لتدقيق شديد منذ حادثة 5 يناير التي انفجر خلالها قابس باب منتصف المقصورة لطائرة بوينغ 9-737 ماكس التابعة لشركة ألاسكا أيرلاينز وهي في منتصف الرحلة.