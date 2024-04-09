مبيعات السيارات الكهربائية في الصين خلال الربع الأول تسجل أبطأ نمو في عام

أظهرت بيانات الصناعة اليوم الثلاثاء أن مبيعات سيارات الركاب الكهربائية في الصين ارتفعت 10.5 % في مارس 2024 مقارنة بالشهر نفسه من 2023، إذ زادت شركات صناعة السيارات بقيادة بي.واي.دي الشهيرة الخصومات وقدمت أدوات تمويل لتعزيز المبيعات.

وأظهرت البيانات الصادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية أنه في الفترة من يناير إلى مارس، بلغ إجمالي المبيعات 1.03 مليون سيارة كهربائية بزيادة 14.7 % على أساس سنوي وهو أبطأ نمو ربع سنوي منذ الربع الثاني من 2023.

وشكلت مركبات الطاقة الجديدة، ومنها الطرازات الكهربائية بالكامل والهجينة، 41.5 % من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في مارس، التي قفزت 5.7 % إلى 1.71 مليون مركبة.

وانضمت السلطات إلى شركات صناعة السيارات في محاولة إقناع المستهلكين بشراء السيارات للمساعدة على إنعاش الاقتصاد الراكد. وتشمل المبادرات مراجعة قروض السيارات لتشجيع تجارة السيارات وإلغاء الحد الأدنى من الدفعات المقدمة التي حددتها الحكومة لشراء السيارات الجديدة.

وخفضت شركة بي.واي.دي في مارس الأسعار المبدئية لـ9 طرازات منها 4 تحت علامتها التجارية المتميزة دينزا بداية من 4 % إلى ما يصل إلى 20.5 %. وكانت بي.واي.دي فقدت موقعها كأكبر بائع للسيارات الكهربائية إلى نظيرتها الأمريكية تسلا في الربع الأول.

ورفعت "تسلا" أسعار الطراز واي في الصين 5000 يوان (691.24 دولار) بدءا من أول أبريل، لكنها قدمت أيضا خطة تمويل محدودة المدة بدون فوائد لمشتري الفئة الاعتيادية من طراز موديل 3.