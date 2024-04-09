الخبر تنضم لقائمة المدن الذكية بالعالم خلال 2024 وفقا لمؤشر "IMD"

أدرجت محافظة الخبر كمدينة ذكية لعام 2024 حيث احتلت الترتيب 99، وذلك بعد إعلان المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) عن إدراجها لتصبح بذلك خامس مدينة سعودية تنظم للمدن الذكية مع الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وذلك نتيجة الجهود المبذولة والتقدم الذي تشهده المملكة في هذا القطاع الحيوي.

ويعد مؤشر المدن الذكية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) معيارا مهما لإبراز مدى جاهزية المدن واستخدامها للتقنيات المتقدمة وجهودها في بناء مجتمعات ذكية ومستدامة، كما يركز المؤشر على تقييم تطور المدن في مجالات الصحة والسلامة، وفرص العمل والتعليم، والتنقل، والأنشطة الثقافية، والحوكمة، وتحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والتقنية والحياة الإنسانية، في وقت تهدف فيه المدن الذكية إلى توظيف التقنيات الرقمية من أجل استخدام أفضل للموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة لجعلها أكثر تفاعلية واستجابة للمواطنين وجعل الأماكن العامة أكثر تلبية لاحتياجات السكان.

وقال المهندس عمر العبداللطيف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، أن المدن الذكية ستوفر مستوى معيشيا أفضل لجميع فئات المجتمع، وستسهم في تحسين وصول الخدمات الأساسية للسكان، وهو هو نتيجة جهود وتعاون بين الجهات الشريكة الفعالة لتحسين وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ المشاريع التنموية والمضي قدما لتحسين جودة الحياة لسكان وزوار الخبر وهو يحقق أحد تطلعات رؤية 2030 بتوفير اقتصاد قوي وبيئة جاذبة للمستثمرين وخلق فرص عمل أكثر.

ومن المتوقع أن يسهم إدراج محافظة الخبر ضمن مؤشر المدن الذكية في المساهمة في جذب الاستثمارات العالمية وجذب الشركات والمشاريع الجديدة، مما يعزز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتعكس هذه المراكز التصنيفية التزام المدن السعودية بالتطور التقني وبناء مجتمعات ذكية ومستدامة.