رجل أعمال ومربي خيول سعودي يرفع دعوى قضائية ضد الشركة الأمريكية التي تدير كنتاكي ديربي



قامت إسطبلات زيدان للسباقات المعروفة باسم "زيدان"، وهي شركة لسباقات الخيول الأصيلة مملوكة لرجل الأعمال السعودي عمرو زيدان، برفع دعوى مدنية في محكمة دائرة كنتاكي ضد شركة تشرشل داونز إنكوربوريتد "سي دي أي"، التي تدير كنتاكي ديربي، بسبب الحظر غير القانوني من المشاركة في نسخة السباق لعام 2024 الذي فرضته على جميع خيول "زيدان" التي تولى تدريبها المدرب الشهير بوب بافرت.

رفعت شركة "زيدان" الدعوى القضائية عبر ممثلها شركة كوين إيمانويل للمحاماة وذلك في أعقاب فوز خيلها "موث" (Muth) بسباق أركنساس ديربي في 30 مارس من هذا العام، وهو ما يؤهله تلقائيًا للمشاركة في سباق كنتاكي ديربي. تؤكد الشكوى أن تمديد سي دي أي، إلى أجل غير مسمى، للحظر الذي فرضته في الأصل على مدة سنتين في عام 2021 على الخيول التي يدربها بافرت "لا يستند إلى أساس قانوني أو واقعي ناهيك عن الغرور المبالغ فيه لكارستانجين وسعيه لتحقيق ثأر شخصي، ولن يصمد حال التحقيق فيه". يعتبر موث واحدًا من أسرع الأفلاء وهي الخيل ما دون سن ثلاث سنوات في البلاد.

وتعليقًا على تلك الإجراءات القانونية، صرح عمرو زيدان، مؤسس شركة إسطبلات زيدان للسباقات قائلًا: "لطالما كنت فخورًا بوجود المقر الرئيسي لإسطبلاتي في كنتاكي، حيث إنها من أشهر المواقع في العالم لتربية الخيول. ولكن، نظرًا لمحاولات الثأر الشخصي الذي سعى إليها بيل كارستانجين ضد مدرب الإسطبل لدينا بوب بافرت، فإنني أعتقد أن سباقات الخيل لم تعُد نزيهة إلى حد كبير. وسيظل بافرت من أعظم المدربين في تاريخ هذه الرياضة، كما سيحرم هذا الحظر غير القانوني المشجعين في المدرج وفي جميع أنحاء العالم من مشاهدة أفضل الخيول الأصيلة وهي تتنافس في كنتاكي ديربي يوم الرابع من مايو القادم."

وأضاف : "لقد رفض كارستانجين جميع مساعي التفاوض وهذه الدعوى القضائية هي الوسيلة الوحيدة المتاحة لإسطبلنا للسعي إلى وضع حد للتعسف الذي تمارسه سي دي أي في رياضة الخيول، والتي تظل دائمًا محل فخر لمدينة لويفيل وولاية كنتاكي والولايات المتحدة الأمريكية بأسرها."

ولد عمرو زيدان في كاليفورنيا وتلقى تعليمه فيها، وهو رجل أعمال سعودي له أنشطة خيرية، كما أنه من لاعبي رياضة البولو ورئيس الاتحاد السعودي للعبة وعضو في مجلس إدارة الهيئة السعودية للفروسية. وبالإضافة إلى ذلك، يشغل زيدان منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة زيدان، وهي مجموعة شركات عائلية تركز على قطاع الطاقة، ومقرها في المنطقة الشرقية.

كانت شركة كوين إيمانويل للمحاماة والتي تمثل شركة زيدان في القضية، قد أنشئت مؤخرًا مكتبًا لها في الرياض لتوسيع شبكتها في السعودية.