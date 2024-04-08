82 % من العاملين في أنشطة المال والتأمين سعوديون من إجمالي 95.2 ألف

وصل عدد السعوديين العاملين في أنشطة المال والتأمين إلى 78582 موظفا بنهاية العام الماضي، بزيادة تقدر بنحو 5 % مقارنة بـ2022.وشكل الموظفون السعوديون 82 % من إجمالي هذه الوظائف البالغة 95184 وظيفة.في حين وصل عدد الأجانب في القطاع إلى 16602 موظف، مشكلين 16.4 %، وفقا لإحصائيات حكومية اطلعت "الاقتصادية" عليها.و بلغ عدد الموظفات السعوديات 21397 موظفة، مقابل 867 موظفة أجنبية، من إجمالي 22264 موظفة.و استحوذ الموظفون الرجال على النسبة الأعلى من عدد العاملين بنحو 76.6 %، حيث يبلغ عددهم 72920 موظفا.وكانت هيئة التأمين السعودية قررت توطين كافة وظائف مبيعات المنتجات التأمينية بدءا من 15 أبريل 2024، بهدف دعم وتعزيز فاعلية قطاع التأمين وسعيا لدعم وتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في القطاع.وقال لـ"الاقتصادية" خالد السعد مختص في قطاع التأمين، "إن انعكاسات التوطين في تلك الوظائف ظهرت خلال الفترة الماضية مع ارتفاع عدد السعوديين"، مرجحا أن يسهم قرار هيئة التأمين في إيجاد كثير من الوظائف، مشيرا إلى أن قطاع التأمين السعودي بات واحدا من أهم المرتكزات الاستثمارية التي يعول عليها المستثمرون في أسواق المال.ونص قرار هيئة التأمين السعودية على عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات تتعلق بالمبيعات، كما ستقوم الهيئة بمتابعة تطبيق قرار التوطين من تاريخ صدور القرار وصولا إلى نسبة التوطين المستهدفة، وذلك من منطلق الأدوار الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين.