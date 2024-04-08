إنفاق السائحين الصينيين يتجاوز مستويات 2019 لأول مرة منذ الجائحة

ارتفع إنفاق الصينيين على السياحة والسفر خلال موسم عطلة راس السنة الصينية الأخير إلى أعلى من مستويات 2019 لأول مرة منذ بدء الجائحة في الصين في أواخر 2019، وهو ما يضيف مؤشرا جديدا على تعافي الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

وقالت وزارة الثقافة والسياحة الصينية في بيان اليوم، إن إنفاق السائحين الصينيين على السفر داخل البلاد خلال عطلة رأس السنة القمرية التي استمرت 3 أيام بلغ 54 مليار يوان (7.8 مليار دولار) على 119 مليون رحلة سياحية دخل البلاد، بما يعادل 453 يوان على الرحلة الواحدة بزيادة نسبتها 1.1 % عن إنفاقهم في 2019.

ونقلت "بلومبرغ" عن محللي بنكي جولدمان ساكس جروب وسيتي جروب الأمريكيين القول إن الإنفاق على الرحلة السياحية الواحدة في الصين ارتفع لأول مرة إلى أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.

وتضاف بيانات الإنفاق السياحي الصادرة اليوم إلى المؤشرات على أن تعافي الإنفاق الاستهلاكي يمكن أن يمنح اقتصاد الصين دعما إضافيا بعد ثلاث سنوات من القيود الصارمة على الحركة في الصين للسيطرة على فيروس كورونا المستجد.

وقبل العطلة الأخيرة أظهرت بيانات رسمية نمو نشاط قطاع التصنيع خلال مارس الماضي بما يفوق توقعات المحللين مما عزز التفاؤل بقدرة الصين على تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف للعام الحالي ويبلغ 3 % من إجمالي الناتج المحلي.

وقال محللون في شركة تشاينا جريت وول سيكيورتيز للوساطة المالية وبينهم جيانج فيي في تقرير اليوم إن هذا يشير إلى وصول الإنفاق الاستهلاكي للسائحين إلى أعلى مستوياته "ونحن نتوقع ارتفاع حصة الخدمات كجزء من الإنفاق الاستهلاكي بنسبة أكبر خلال العام الحالي ليقود تعافي الإنفاق الاستهلاكي بدرجة ما".