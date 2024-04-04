السعودية تصعد 10 مراتب على مؤشر "كيرني" لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر

صعدت السعودية 10 مراكز لتحتل المرتبة 14 على مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر 2024 الصادر عن شركة "كيرني".

وقدمت الشركة في تقريرها الـ 26، دراسة قيمة لفهم توجهات المستثمرين حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الثلاث القادمة.

وسلطت نتائج هذا العام الضوء على مدى فاعلية جهود السعودية لتعزيز جاذبيتها كوجهة استثمارية مميزة للمستثمرين العالميين، فضلا عن إظهار موقعها الجديد على مؤشر الأسواق الناشئة، حيث احتلت المركز الثالث عالميا والثاني إقليميا في 2024، متقدمة من السادس خلال 2023.

كما أكد التقرير التوسع الاقتصادي للسعودية التي يتوقع أن تسجل نموا بنحو 5 % خلال 2024، و التزامها الثابت برؤية 2030، لا سيما فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، وإسهامها في تنشيط قطاعي الخدمات والصناعة

وفي هذا الصدد أكدت نورة العجاجي مدير في المعهد الوطني للتحولات "كيرني" الشرق الأوسط، أن الأداء القوي والصعود اللافت الذي حققته السعودية على مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لهذا العام يعد دليلا على نهجها الديناميكي لتعزيز بيئة استثمارية مواتية.

ويظهر المؤشر لهذا العام استمرار التفاؤل بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، مع التركيز بشكل خاص على التكنولوجيا كقطاع رئيس للاستثمار. ويتماشى تركيز السعودية على التقنيات المتقدمة والابتكار مع هذا الاتجاه، ما يعزز مكانتها لجذب تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعكس التزامها في ريادة التطور التكنولوجي والتنوع الاقتصادي.