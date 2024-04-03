ارتفاع السجلات التجارية المصدرة في السعودية 59 % خلال الربع الأول .. 1.45 مليون سجل و 38% للشباب

ارتفع إجمالي السجلات التجارية المصدرة في السعودية خلال الربع الأول من 2024 بنسبة 59 % مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب النشرة الربعية الموجزة لوزارة التجارة للربع الأول من 2024 التي تضمنت نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في السعودية، تم إصدار 104 آلاف سجل تجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليرتفع إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من مليون و456 ألف سجل تجاري بجميع مناطق السعودية.

واستحوذت فئة الشباب "من الجنسين" على 38 % من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات في السعودية، فيما بلغت حصة السيدات 43 % من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات حتى نهاية الربع الأول.

وتناولت النشرة الربعية التطور في القطاعات الواعدة في رؤية 2030، وأبرزت نمو السجلات التجارية في القطاعات التقنية ممثلة في أنشطة: تطوير التطبيقات، وتطوير الألعاب الإلكترونية، وخدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة بقطاعات الترفيه، والسياحة، وأنشطة حاضنات ومسرعات الأعمال، ما يوفر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصا لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.

كما سلطت النشرة الضوء على السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافدا مهما للاقتصاد الوطني، حيث نمت 17 % بنهاية الربع الأول.