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أخبار اقتصادية- عالمية

وزير الاقتصاد اللبناني يدعو إلى إعلان حال الطوارىء بشأن النزوح السوري

وزير الاقتصاد اللبناني يدعو إلى إعلان حال الطوارىء بشأن النزوح السوري

أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني. "رويترز"

بيروت : الألمانية

أكد أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أنه لا مؤشرات على تحسن الوضع في بلاده مع النظام السياسي الموجود.

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن سلام قوله، إنه يجب "إعلان حال الطوارئ بالنسبة للنزوح السوري"، رافضا "استباحة المواطن اللبناني من قبل أي أجنبي".

وانتقد عدم القدرة على اتخاذ القرار بسبب جشع ونكد وتناحر الاحزاب السياسية، وبغياب ضابط الإيقاع، وعدم البت بالقرار السياسي، والاقتراب في مرحلة اللاعودة.

وأوضح أن دولرة الأسعار كانت الخيار الافضل الذي اتخذ لصالح الاقتصاد اللبناني، وأسهم في استقرار سعر صرف الدولار.

وحذر من خطورة فقدان هيبة الدولة عندما تصبح القوانين حبرا على ورق، معدا أن المسؤولية تتوزع على عدد من الوزارات في موضوع حماية الغذاء.

وبين أن التجاذبات الطائفية تحول دون إيجاد هيئة لسلامة الغذاء، لافتا أن موضوع الأرز المسرطن تم تضخيمه لعدم توحيد المعايير العلمية لمراكز الأبحاث.

ورأى وزير الاقتصاد والتجارة أن الطريق طويل وأن لا مؤشرات لتحسن الوضع في لبنان مع وجود الدولة العميقة المتحكمة بكل مفاصل الدولة.

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