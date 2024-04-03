أنت هنا

أخبار اقتصادية- عالمية

"ياهو" تستحوذ على تطبيق معالجة الأخبار بالذكاء الاصطناعي "أرتيفاكت"

"ياهو" تستحوذ على تطبيق معالجة الأخبار بالذكاء الاصطناعي "أرتيفاكت"

واشنطن: الألمانية

استحوذت شركة ياهو على تطبيق معالجة الأخبار القائم على الذكاء الاصطناعي (أرتيفاكت)، حسبما أعلنت الشركة أمس الثلاثاء.

وفي حين أن التفاصيل المالية لا تزال غير معلنة، فإن أرتيفاكت، التي أنشأها مؤسسا إنستجرام كيفين سيستروم ومايك كريجر، ستتوقف عن العمل كتطبيق مستقل، وبدلا من ذلك، سيتم دمج تقنية التخصيص التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي في ياهو، بما في ذلك تطبيق "ياهو نيوز"، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

واكتمل استحواذ ياهو على أرتيفاكت في 29 مارس، وسيعمل مؤسسا أرتيفاكت، الرئيس التنفيذي سيستورم وكبير مسؤولي التكنولوجيا كريجر مع ياهو بصفة استشارية خلال هذا الانتقال، وبحسب ما تردد، فإن الموظفين الخمسة المتبقين في أرتيفاكت إما حصلوا على وظائف أخرى أو يخططون لأخذ بعض الوقت كراحة.

إنشرها

أضف تعليق

آخر الأخبار

﻿
المراعي توزع مليار ريال أرباح عن 2023 بحصة ريال لكل سهم
"المراعي" توزع مليار ريال أرباح عن 2023 بحصة ريال لكل سهم
﻿
أكوا باور : بدء التشغيل التجاري الجزئي لمشروع سيرداريا في أوزبكستان
"أكوا باور" : بدء التشغيل التجاري الجزئي لمشروع سيرداريا في أوزبكستان
﻿
أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع تأثر السوق بمخاوف بشأن الإمدادات
أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع تأثر السوق بمخاوف بشأن الإمدادات
﻿
ياهو تستحوذ على تطبيق معالجة الأخبار بالذكاء الاصطناعي أرتيفاكت
"ياهو" تستحوذ على تطبيق معالجة الأخبار بالذكاء الاصطناعي "أرتيفاكت"
﻿

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية