الجنيه الإسترليني أفضل العملات أداء خلال الربع الأول والين الياباني الأسوأ

حقق الجنيه الإسترليني أفضل أداء بين العملات العشر الرئيسة في العالم خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد تراجعه أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.93 % إلى 1.26 دولار لكل جنيه.

وتراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 2.33 % في حين تراجع الدولار الكندي بنسبة 2.33 % أيضا.

وكان الين الياباني الأسوأ أداء بين العملات العشر خلال الربع الأول بعد أن تراجع أمام الدولار بنسبة 6.88 %. وتراجع الفرنك السويسري بنسبة

6.74 % والكورون النرويجي بنسبة 6.64 % أمام العملة الأمريكية.

واستقر الدولار على نطاق واسع اليوم إذ عززت بيانات أظهرت تراجع التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في يونيو.

وأظهرت خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع حاليا فرصة تبلغ 68.5 % لخفض أسعار الفائدة في يونيو ارتفاعا من 57 % في نهاية الأسبوع الماضي. ويتوقع متداولون تخفيضات قدرها 75 نقطة أساس هذا العام.

وسينصب اهتمام المستثمرين حاليا على بيانات التوظيف لشهر مارس المقرر صدورها في وقت لاحق، ومن المتوقع أن تعزز بيانات سوق العمل في حال تحسنها فرص المركزي الأمريكي في بدء دورة التيسير النقدي اعتبارا من يونيو.