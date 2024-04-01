الليرة التركية تسترد خسائرها المبكرة وترتفع 2.2 % أمام الدولار

استردت الليرة التركية خسائرها المبكرة وارتفعت قيمتها أمام الدولار في ختام تعاملات اليوم في الوقت الذي أشار فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى اعتزامه منح فريقه الاقتصادي مزيدا من الوقت لتحقيق نتائج رغم تعرضه لهزيمة غير مسبوقة في الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا أمس.

وذكرت "بلومبرغ" أن الليرة ارتفعت بنسبة 2.2 % أمام الدولار في ظل تعاملات محدودة بسبب عطلة عيد الفصح في عديد من الأسواق الأوروبية.

وبحلول الساعة الثالثة و45 دقيقة بعد ظهر اليوم بتوقيت إسطنبول ارتفعت الليرة بنسبة 1.3 % إلى 31.9615 ليرة لكل دولار، لتصبح أفضل العملات الصاعدة أداء اليوم. وتعرض حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان لهزيمة صادمة في الانتخابات، بعدما فقد حكم كثير من المدن بما في ذلك إسطنبول وأنقرة لمصلحة المعارضة.

واعترف الرئيس التركي سريعا بالهزيمة في خطاب له في منتصف ليل أمس، قائلا، إنه يجب التعلم من دروس الهزيمة، في حين قال إنه يتوقع ظهور نتائج إيجابية لبرنامج تحفيز الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وأعرب الرئيس التركي عن خيبة أمله من نتائج الانتخابات المحلية التي أظهرت انتكاسة كبيرة لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه.

وقال أردوغان لأنصاره في مقر حزبه بالعاصمة أنقرة، "للأسف، لم نتمكن من الحصول على النتائج المنشودة والمأمولة في اختبار الانتخابات المحلية".

وحصل حزب المعارضة الرئيس حزب الشعب الجمهوري، على أكبر عدد من مقاعد رؤساء البلديات في 81 مدينة، وفقا للنتائج الأولية غير الرسمية.