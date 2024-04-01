توقعات بتراجع مبيعات سيارات تسلا 6 % خلال الربع الأول على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة

أظهرت تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم تراجع مبيعات شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية.

وأشارت بلومبرغ إلى أن المحللين خفضوا بشدة تقديراتهم للمبيعات الأسبوعية للشركة في الوقت الذي اقترب فيه الربع الأول من العام من نهايته.

وفي المتوسط يتوقع المحللون وصول مبيعات تسلا خلال الربع الأول إلى 453964 سيارة بانخفاض نسبته 6 % عن الربع الأخير من العام الماضي، الذي سجل مبيعات قياسية بالنسبة إلى الشركة.

في الوقت نفسه تزيد المبيعات المقدرة للشركة خلال الربع الأول عن الفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 422875 سيارة، لتتجنب الشركة أول تراجع سنوي للمبيعات منذ الربع الثاني من 2020 في ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي يناير الماضي، حذر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا المستثمرين من أن الشركة تمر حاليا بالفترة الفاصلة بين مرحلتي نمو رئيستين، الأولى قادتها السيارتان موديل 3 الصالون وموديل واي من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في)، في حين ستقود الموجة الثانية جيلا جديدا من السيارات أقل سعرا، وسيبدأ إنتاجها أواخر العام المقبل.