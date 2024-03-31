بعد عامين من النمو .. أرباح الشركات السعودية المدرجة تتراجع 24 % في 2023 بضغط 3 قطاعات

بعد عامين من النمو، تراجعت أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية "تاسي"، متأثرة بتراجع أرباح قطاع الطاقة والمرافق العامة، فضلا عن الخسائر التاريخية لشركات البتروكيماويات ضمن قطاع المواد الأساسية.

وفقا لرصد وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، حققت الشركات المدرجة في "تاسي" صافي أرباح للعام الماضي بلغت 586 مليار ريال، مقارنة بنحو 771 مليار ريال للعام الذي سبقه، بفارق 24 %.

تأثرت الأرباح المجمعة للسوق السعودية بنتائج أرامكو التي تمثل نحو 84 % من أرباح السوق، حيث كانت أسعار النفط المنخفضة والكمية المبيعة وراء تراجع ربحية الشركة التي بلغت 454.8 مليار ريال.

كما تأثرت السوق بتراجع أرباح المواد الأساسية لتصل إلى 4.6 مليار مقارنة بنحو 45 مليار ريال خلال 2022، مع خسائر شركات البتروكيماويات، وكذلك هبوط أرباح شركات الأسمنت.

9 قطاعات سجلت تراجعا في الأرباح كان من ضمنها قطاع المرافق العامة، المتراجع 28 % بضغط من هبوط أرباح الشركة السعودية للكهرباء.

في المقابل، خففت قطاعات البنوك والاتصالات وكذلك التأمين من حدة تراجع الأرباح، حيث نمت أرباح البنوك 12 % لتصل إلى نحو 70 مليار ريال فيما نمت أرباح الاتصالات 18 %، وسجلت شركات التأمين أرباحا قياسية تجاوزت 3.3 مليار ريال بعد نموها بأكثر من 8 أضعاف.

باستثناء شركة أرامكو السعودية، حققت الشركات المدرجة تراجعا في أرباحها بلغ 22 %، لتبلغ نحو 131 مليار ريال مقابل 167.1 مليار ريال للعام الذي سبقه.

ولا تشمل أرباح 2023 نتائج وحدات الصناديق العقارية المتداولة "ريت"، وكذلك لا تشمل الشركات التي لم تتمكن من إعلان أرباحها خلال الفترة أو التي سنتها المالية مختلفة.



قائمة الـ10 الكبار

تصدرت شركة أرامكو السعودية، قائمة أكبر عشر شركات ربحية في السوق خلال العام الماضي، في حين جاء ثانيا البنك الأهلي بأرباح صافية بلغت 20 مليار ريال شكلت 4 % من أرباح السوق ونحو 15.3 % في حال استثناء أرباح أرامكو.

وفي المرتبة الثالثة، جاء مصرف الراجحي بأرباح قيمتها 16.6 مليار ريال، ثم "إس تي سي" رابعا بأرباح 13.3 مليار ريال، التي قفزت مرتبتين عن العام الماضي مع تراجع أرباح السعودية للكهرباء، وخروج سابك من القائمة على خلفية الخسائر المحققه.

وحدة التحليل المالي