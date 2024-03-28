انخفاض الثروات الشخصية لكبار مسؤولي كوريا الجنوبية وسط تراجع أسعار العقارات

تراجعت ثروات كبار المسؤولين الحكوميين الشخصية في كوريا الجنوبية في 2023 مقارنة بالعام السابق وسط انخفاض أسعار العقارات، حسبما أظهر تقرير حكومي سنوي اليوم الخميس.

وبلغ متوسط الأصول الشخصية التي يحتفظ بها 1975 من كبار المسؤولين في الحكومة المركزية والمؤسسات التي تديرها الدولة 19.7 مليار وون (1.46 مليون دولار) حتى نهاية العام الماضي، بانخفاض 47 مليون وون عن العام السابق، وفقا لما نقلته وكالة "يونهاب" عن لجنة الأخلاقيات الحكومية.

وأظهرت البيانات أن 50.5 % من المسؤولين أبلغوا عن انخفاض سنوي في ثرواتهم الشخصية بسبب تراجع أسعار العقارات، وبموجب قانون مكافحة الفساد، يطلب من كبار المسؤولين في المؤسسات الحكومية، إبلاغ اللجنة بحالة أصولهم مرة واحدة في السنة.

وأبلغ الرئيس يون سوك يول عن أصول بلغ مجموعها 7.84 مليار وون، بما في ذلك مسكن شخصي جنوب سول وممتلكات وودائع مصرفية مملوك معظمها لزوجته.