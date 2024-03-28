فيسكر الأمريكية تخفض أسعار سياراتها الكهربائية بنسب تصل إلى 39 %

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية فيسكر خفض أسعار بيع سياراتها بنسب تصل إلى 39 % حتى تتمكن من مواجهة المنافسة المتزايدة في السوق.

وسيبدأ سعر الفئة الرياضية سبورت من السيارة فيسكر أوشن من 24,999 دولارا بانخفاض نسبته 36 % عن السعر السابق وكان 38,999 دولار. أما الفئة ألترا فانخفض سعرها بنسبة 34 % إلى 34999 دولارا، أما الفئة الأعلى سعرا وهي إكستريم فانخفض سعرها بنسبة 39 % إلى 37,499 دولار.

يذكر أن فيسكر أنتجت العام الماضي 10,193 سيارة، في حين باعت 4929 سيارة أي أقل من نصف الإنتاج. ولكن الأداء تحسن خلال الربع الأخير من 2024 حيث أنتجت فيسكر 4,789 سيارة وباعت 3818 سيارة منها. وحتى 15 مارس أنتجت الشركة منذ بداية العام 1000 سيارة في حين باعت 1300 سيارة، ليقل المخزون إلى 4,700 سيارة، وبحسب التقديرات الداخلية يصل حجم المخزون إلى أكثر من 200 مليون سيارة.

وبحسب موقع إنفستور بلس الاقتصادي، فإن الخفض الكبير في أسعار سيارات فيسكر يعكس الموقف الغامض الذي تواجهه الشركة الآن. ويعد المخزون مشكلة كبيرة للشركة غير الرابحة، ولذلك تحاول فيسكر بيع هذه السيارات في أقرب وقت ممكن. وأعلنت الشركة يوم 18 مارس اعتزامها وقف الإنتاج خلال الـ6 أسابيع المقبلة، بهدف خفض المخزون لديها، وتحتاج فيسكر إلى رأسمال جديد بشدة.

ونتيجة شطب سهمها من البورصة، أصبحت فيسكر ملزمة بإعادة شراء سنداتها غير المضمونة القابلة للتحويل التي يحل أجلها في 2026 كما أدى شطب أسهمها إلى القلق من التخلف عن سداد سندات تستحق السداد عام 2025، وهو ما يفرض على الشركة دفع قيمة هذا السندات فورا لحملتها، ولكن فيسكر لا تمتلك السيولة النقدية اللازمة لسداد هذه الالتزامات.