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الانتهاء من بيع سندات أمريكية أجل 7 أعوام بقيمة 43 مليار دولار بتغطية 2.61 مرة

الانتهاء من بيع سندات أمريكية أجل 7 أعوام بقيمة 43 مليار دولار بتغطية 2.61 مرة

بلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة 7 أعوام 2.55 مرة. "رويترز"

الألمانية: واشنطن

أنهت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، أسبوع بيع سندات طويلة الأجل، عبر بيع سندات أجل 7 أعوام بقيمة 43 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب فيها فوق المتوسط قليلا، بعد بيع سندات مدتها عامين وسندات مدتها 5 أعوام خلال اليومين الماضيين.

وبلغ سعر العائد على السندات أجل 7 أعوام 4.185 % من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.61 مرة.

وباعت وزارة الخزانة الشهر الماضي سندات مدتها 7 أعوام بقيمة 42 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 4.327 % ومعدل التغطية 2.58 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الـ7 أعوام 2.55 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت أمس سندات مدتها عامان بقيمة 66 مليار دولار، وسندات مدتها 5 أعوام بقيمة 67 مليار دولار، حيث جاء الطلب عليها أقل من المتوسط.

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