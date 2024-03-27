بنك إنجلترا: الاقتصاد البريطاني يواجه مخاطر متزايدة من نقاط ضعف الأسواق العالمية

قال بنك إنجلترا، وهو البنك المركزي للمملكة المتحدة، "إن الاقتصاد البريطاني يواجه مخاطر متزايدة من نقاط ضعف في الأسواق المالية العالمية، وسط تصاعد التوترات السياسية وارتفاع أسعار الفائدة".

لكن البنك أضاف "أن قطاع الأسر والشركات ظل قادرا على التعافي على الرغم من ضغوط تكاليف المعيشة".

ووجدت لجنة السياسة المالية في البنك أن بعض المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي على مستوى العالم قد زادت منذ اجتماعها الأخير في ديسمبر.

وسجلت أسعار مجموعة من الأصول ارتفاعا على الرغم من أن الأوضاع الاقتصادية ما زالت متوترة.

وعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من المتوقع، وتدهورت البيئة الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط.

لكن لجنة السياسات المالية في بنك إنجلترا أشارت إلى أن هذه المخاطر المتزايدة لا تنعكس في تقييمات المستثمرين، ما يعني أنه قد يكون هناك تأثير غير مباشر في استقرار السوق إذا ساءت الظروف، بدلا من أن تتحسن.

وهذا هو الحال بالفعل في قطاعات مثل العقارات التجارية، خاصة في الصين، حيث بدأت نقاط ضعف في التبلور.

وقال خبراء البنك "إن ارتفاع مستويات الدين العام في الاقتصادات الكبرى يمكن أن يكون له تأثير في الاستقرار المالي في المملكة المتحدة".

وشددت لجنة السياسات المالية على أن القطاع المصرفي في المملكة المتحدة قوي بما يكفي لدعم قطاع الأسر والشركات، حتى لو ساءت الظروف الاقتصادية بشكل كبير.