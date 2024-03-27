انخفاض البورصات الخليجية بفعل هبوط أسعار النفط و"المصرية" تخسر 2.9 %

تراجعت البورصات الخليجية اليوم الأربعاء بفعل هبوط أسعار النفط في الوقت الذي أثر فيه ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة في ثقة المتعاملين.وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، لليوم الثاني على التوالي بعد تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وسط مؤشرات على أن المنتجين الرئيسين لن يغيروا على الأرجح سياسة الإنتاج في اجتماع مقرر الأسبوع المقبل.وأثناء التعاملات انخفض خام برنت 0.8 % إلى 85.58 دولار للبرميل.وهبط المؤشر القطري 0.7 % إلى 9958 نقطة، في أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر ونصف، مع تراجع جميع القطاعات تقريبا.وخسر سهم بنك قطر الوطني 0.6 %، كما نزل سهم مصرف قطر الإسلامي 1.9 %.وتراجع مؤشر أبوظبي للجلسة الثالثة على التوالي وأغلق منخفضا 0.5 %، مع تراجع سهم "الدار العقارية" 2.1 % وبنك أبوظبي الأول 1.8 %.وهبط أيضا سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.4 % وبنك أبوظبي التجاري 2.7 %.وانخفض مؤشر دبي للجلسة الثانية على التوالي وأغلق متراجعا 0.3 %، مع خسائر في معظم القطاعات.وخسر سهم "إعمار العقارية" 0.7 %، وسهم بنك دبي الإسلامي 0.5 %، كما انخفض سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.4 %.وفي القاهرة، انخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 2.9 %، مواصلا خسائره للجلسة الثانية على التوالي، مع تراجع في جميع الأسهم.وتراجع سهم "إي.فاينانس" 11.6 %، وسهم البنك التجاري الدولي 1.6 %.