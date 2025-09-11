صعود طفيف للذهب وسط ترقب لتأثير بيانات التضخم في أمريكا على الفائدة

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس إذ عززت بيانات جاءت أضعف من التقديرات لمؤشر أسعار المنتجين في أمريكا من التوقعات القوية بالفعل بشأن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل، ويترقب المستثمرون كذلك بيانات رئيسية لتضخم أسعار المستهلكين للحصول على مزيد من المؤشرات.

المعدن الأصفر صعد في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3645.04 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:0 بتوقيت السعودية، فيما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3673.95 دولار يوم الثلاثاء، وزادت العقود الآجلة تسليم ديسمبر 0.1% إلى 3682.90 دولار.

أسعار المنتجين الأمريكيين انخفضت على غير المتوقع في أغسطس بسبب انخفاض هوامش الخدمات التجارية والزيادات المتواضعة في تكاليف السلع، ويترقب المستثمرون حاليا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا.

وفقا لاستطلاع لرويترز، يتوقع أن تكون الزيادة الشهرية لأغسطس عند 0.3% بعد ارتفاع 0.2% خلال يوليو، ويتوقع أن يكون المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين عند 2.9% بعد 2.7% خلال يوليو.

تقرير الوظائف في القطاع غير الزراعي الذي صدر الأسبوع الماضي وأشار إلى تباطؤ سوق العمل، عزز من توقعات التيسير النقدي، وعادة ما يتجه الذهب الذي لا يدر عوائد إلى الارتفاع في ظروف أسعار الفائدة المنخفضة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 41.13 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.5% إلى 1392.55 دولار، وزاد البلاديوم 0.7% إلى 1181.56 دولار.