مؤشر ستاندرد آند بورز يسجل ارتفاعا قياسيا نتيجة صعود أسهم "أوراكل"

نيويورك: رويترز
  • الاربعاء 10 سبتمبر 2025 11:30 مساء
  • حدثت فى الخميس 11 سبتمبر 2025 12:32 صباحا

حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في وول ستريت ثاني إغلاق قياسي على التوالي اليوم الأربعاء، حيث ارتفع سهم أوراكل، كما دعمت بيانات التضخم التوقعات بأن يقدم الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.30% ليغلق عند 6532.33 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 0.02% مسجلا 21884.75 نقطة، ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.48% إلى 45492.19 نقطة.

وصعد سهم أوراكل في أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ عام 1992 بعد أن أشارت شركة التكنولوجيا إلى زيادة الطلب على خدماتها السحابية من شركات الذكاء الاصطناعي.

ووصلت القيمة السوقية لأوراكل إلى 970 مليار دولار، مقتربة من القيمة السوقية لتسلا البالغة 1.1 تريليون دولار.

كما ارتفعت أسهم شركات الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أيضا، ومنها شركات إنفيديا وبرودكوم.

واستفاد موردو طاقة مراكز البيانات أيضا، حيث ارتفعت أسهم شركة كونستيليشن إنيرجي وفيسترا وجنرال إلكتريك فيرنوفا.

 

 

