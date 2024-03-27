سهم "الكابلات السعودية" يقفز 77 % خلال 6 جلسات رغم الخسائر المتراكمة البالغة 760 % من رأس المال

قفز سهم شركة الكابلات السعودية 77 % خلال أول 6 جلسات بعد عودته للتداول في سوق الأسهم السعودية الرئيسة، فيما كان السهم قد تم تعليقه عن التداول لنحو عامين، وتأتي هذه الارتفاعات على الرغم من خسائر الشركة المتراكمة التى تتجاوز سبعة أضعاف رأسمالها.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، صعد سهم الشركة بالنسبة القصوى (10 %) خلال الجلسات الست للتداول ليرتفع سعره من 52.7 ريال قبل تعليقه عن التداول في مايو 2022، فيما وصل خلال جلسة اليوم إلى 101 ريال.

تجاوزت المكاسب السوقية لأسهم الشركة منذ العودة للتداول 292 مليون ريال، وصعدت بقيمة الشركة من 381.7 مليون ريال قبل العودة للتداول إلى 674 مليون ريال خلال جلسة الأربعاء 27 مارس.

وخلال الخمس جلسات الأولى تم تداول 2.27 مليون سهم، تعادل 34 % من الأسهم المصدرة للشركة البالغة 6.67 مليون سهم.

عاد التداول على سهم الشركة الأربعاء الماضي 20 مارس، بعد إعلان نتائجها المالية للربع الثالث 2023، وذلك بعد تعليقها عن التداول لنحو عامين.

وكانت الشركة تم تعليقها عن التداول في مايو 2022 لعدم إعلان نتائجها المالية، بينما تم السماح بتداول أسهمها في سوق خارج المنصة في أغسطس الماضي.

كانت الخسائر المتراكمة بنهاية الربع الثالث 2022 قبل تعليق السهم تمثل 119 %، بينما قفزت إلى 814 % بنهاية 2022 ثم تقلصت قليلا إلى 763 % بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023.

ولفت مراجع الحسابات إلى أن الخسائر المتراكمة للمجموعة، وتجاوز المطلوبات المتداولة موجوداتها المتداولة، تثير شكا جوهريا حول قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.

وحدة التحليل المالي