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أخبار اقتصادية- محلية

هيئة تطوير محمية "الملك سلمان" لـ "الاقتصادية" : تمكنا  من  زراعة 2.1 مليون شتلة ونثر  طنين  من  البذور البرية

هيئة تطوير محمية "الملك سلمان" لـ "الاقتصادية" : تمكنا  من  زراعة 2.1 مليون شتلة ونثر  طنين  من  البذور البرية

هيئة تطوير محمية "الملك سلمان" لـ "الاقتصادية" : تمكنا  من  زراعة 2.1 مليون شتلة ونثر  طنين  من  البذور البرية

عبدالله العامر الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز

علي المقبلي من جدة

أكد عبدالله العامر الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز، التزام الهيئة بدعم كل ما من شأنه تحقيق أهداف هذه المبادرة من داخل نطاقة المحمية، حيث تم إطلاق عديد من البرامج التطوعية التي سعت لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة في تنفيذ الأعمال البيئية.

وأشار إلى أن المحمية تمكنت  حتى  الآن  من  زراعة  2,127,000  شتلة  في  نطاق  المحمية، إضافة  إلى نثر  نحو  طنين  من  البذور البرية  المحلية  في  مواقع  الاستزراع  وفي  محيطها،  كما  وصلت  نسبة  الموائل  قيد  التأهيل  والاستعادة  إلى 27.5 %،  بمشاركة أكثر  من  5000  متطوع.

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