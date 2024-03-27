هيئة تطوير محمية "الملك سلمان" لـ "الاقتصادية" : تمكنا  من  زراعة 2.1 مليون شتلة ونثر  طنين  من  البذور البرية

أكد عبدالله العامر الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز، التزام الهيئة بدعم كل ما من شأنه تحقيق أهداف هذه المبادرة من داخل نطاقة المحمية، حيث تم إطلاق عديد من البرامج التطوعية التي سعت لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة في تنفيذ الأعمال البيئية.

وأشار إلى أن المحمية تمكنت حتى الآن من زراعة 2,127,000 شتلة في نطاق المحمية، إضافة إلى نثر نحو طنين من البذور البرية المحلية في مواقع الاستزراع وفي محيطها، كما وصلت نسبة الموائل قيد التأهيل والاستعادة إلى 27.5 %، بمشاركة أكثر من 5000 متطوع.