مدخرات الأسر .. سلاح أوروبا الخارق في المعركة الاقتصادية 

في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا إلى الحفاظ على مكانتها في مواجهة المنافسين الاقتصاديين، يعتقد الساسة أن لديهم سلاحا سريا هو المدخرات غير المستغلة لمواطنيها.

ومن إيطاليا التي تبيع السندات الحكومية للأسر، إلى الحديث الفرنسي عن منتج ادخاري لعموم أوروبا، أو تقدم بريطانيا إعفاءات ضريبية للاستثمار في أسهم المملكة المتحدة، تسعى الحكومات في مختلف أنحاء أوروبا إلى إيجاد سبل لتعبئة ثروات الأسر.

وتشترك كل هذه الخطط في تفكير أساسي: تمتلك أوروبا وفرة من الأموال التي يمكن توجيهها نحو أهدافها، من التحول الأخضر إلى تعزيز الجيوش.

ويأمل السياسيون أن تساعد الأموال الخاصة، المستثمرة في الأسهم المحلية أو الديون الحكومية، في سد فجوة النمو والإنتاجية مع الولايات المتحدة والصين، اللتين تقدمان إعانات دعم ضخمة لصناعاتهما.

لكن المنتقدين يقولون: إن مثل هذه المخططات تخاطر بإحباط المدخرين بينما تفشل في معالجة أوجه القصور العميقة في النموذج الاقتصادي الأوروبي التي يرون أنها تثني الاستثمار.

وقالت دانييلا جابور، الأستاذة في جامعة غرب إنجلترا: "إنها طريقة لابتكار حل سهل لمشاكل معقدة للغاية".

المال الخامل

لقد ادخر الأوروبيون منذ فترة طويلة أكثر من نظرائهم الأمريكيين، وقد اتسعت الفجوة في الآونة الأخيرة، ربما بسبب عدم اليقين مثل الحرب في أوكرانيا.

ويتطلع السياسيون مثل وزير المالية الفرنسي برونو لو مير الآن إلى هذه البيضة، التي تشمل 8.4 تريليون يورو من الودائع المصرفية في منطقة اليورو.

ويريد لومير، الذي تحدث عن أموال "نائمة" في الحسابات بدلا من المساهمة في الرخاء، منتج ادخار لعموم أوروبا. وفي الوقت نفسه، اقترح المشرعون الفرنسيون إمكانية توجيه المدخرات نحو شركات الدفاع المحلية عبر الودائع التي تضمنها الدولة.

وخارج الاتحاد الأوروبي، اقترحت حكومة المملكة المتحدة نوعا جديدا من الحسابات من شأنه أن يسمح للبريطانيين باستثمار ما يصل إلى 5000 جنيه استرليني (6301.50 دولار) في الشركات المحلية معفاة من الضرائب.

الإيطاليون الذين اشتروا في الصناديق التي ترعاها الحكومة واستثمروا في الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم كان أداؤهم أقل من الأسهم العالمية بنحو 35 نقطة مئوية في السنوات الخمس الماضية في المتوسط، وفقا لبيانات من شركة التحليل الاستشارية.

يرفض عديد من الاقتصاديين فكرة الأموال الخاملة، مشيرين إلى أن الودائع تشكل مصدرا حيويا لتمويل البنوك.

وقال بنجامين براون، خبير الاقتصاد السياسي في جامعة هارفارد: "إن فكرة وجود المال (نائما) لأنه موجود في حساب مصرفي هي بصراحة فكرة مثيرة للسخرية، لأنه لا يوجد شيء يمنع البنك من تقديم قرض جديد عندما تتاح له الفرصة". معهد ماكس بلانك لدراسة المجتمع.

والواقع أن الشركات الأوروبية كانت على نحو ثابت تعد التمويل أقل المشكلات التي تواجهها طيلة ما يقرب من عقد من الزمان، وتدر عائدات كافية لتمويل كل استثماراتها، كما تظهر البيانات الصادرة عن المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.

وبدلا من ذلك، يزعم براون وآخرون أن انخفاض الاستثمار في أوروبا يعكس توقعات النمو الهزيلة مقارنة بالولايات المتحدة. ويقولون: إن الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر في الخارج تعني أن منطقة اليورو تصدر رأس المال.

وقال ديرك شوماخر، رئيس الأبحاث الكلية الأوروبية في ناتيكسيس: "لديهم حل يبحث عن مشكلة".

"لا أعتقد أن الإنفاق الاستثماري للشركات يعوقه ظروف التمويل المتشددة، بل بسبب نقص الطلب والكثير من التغييرات الهيكلية".

وأشار إلى المنافسة من الصين وارتفاع أسعار الطاقة ونقص العمالة الماهرة من بين عوامل أخرى.

ومن المقرر أن يقدم رئيس البنك المركزي الأوروبي سابقا ماريو دراجي تقريرا إلى زعماء الاتحاد الأوروبي هذا الصيف حول القضايا التي تعيق أوروبا.

وكانت الأسر الإيطالية أكبر المشترين للدين العام للبلاد في العام الماضي، حيث تم طرح سندات حديثة كاختصار لقضاء عطلة بحرية. وأعلنت بريطانيا عن سندات ادخارية جديدة، لتنضم بذلك إلى بلجيكا واليونان.

الميزة الرئيسة للاستفادة من المستثمرين الأفراد هي أنهم أقل تقلبا من المحترفين وأكثر عرضة للاحتفاظ بالسندات حتى تنضج لأنهم لا داعي للقلق بشأن أدائهم ربع السنوي.

وقال براون: "هناك منتج ادخاري رائع نجح بشكل جيد عبر التاريخ، وهو يسمح للدولة بتوجيه الأموال العامة إلى المجالات ذات الأولوية، وهو السندات السيادية".

وقال هو وخبراء اقتصاديون آخرون: إن زيادة الاستثمار من قبل الدولة، التي لا تحتاج إلى تحقيق عائد مالي فوري، يجب أن تكون جزءا من الحل للتحديات طويلة المدى التي تواجه أوروبا مثل بناء اقتصاد أكثر خضرة.

ولكن من خلال منح الحكومات التي كانت تعاني في الأغلب عجزا كبيرا منذ تفشي فيروس كورونا (COVID-19) الوصول إلى مجموعة من رأس المال الصبور، فإن هذه السندات التي تستهدف التجزئة تخاطر بتقويض الجهود الرامية إلى السيطرة على الإنفاق العام. قد تندم الأسر أيضا على تركيز الكثير من احتياجاتها مجموعات في وطنهم، حيث من المحتمل أن يكون لديهم دخلهم الرئيس ومنزلهم. وقال ماسيمو فامولارو، مستشار الاستثمار المقيم في ميلانو: "إنها خطيئة مزدوجة: أن تتخلى عن التنويع وتعطي حكومتك الحافز الخاطئ".