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أخبار اقتصادية- عالمية

تراجع طفيف لثقة المستهلكين في أمريكا خلال مارس إلى 104.7 نقطة

تراجع طفيف لثقة المستهلكين في أمريكا خلال مارس إلى 104.7 نقطة

حلاق ينتظر العملاء في شاحنته بأحد شوارع نيويورك. "رويترز"

 واشنطن : د ب أ

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة طفيفة خلال الشهر الحالي.
وذكر معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع خلال مارس الحالي إلى 104.7 نقطة، مقابل 104.8 نقطة خلال فبراير الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
كان المحللون يتوقعون استقرار ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي عند نفس مستواها الشهر الماضي وكان 106.7 نقطة وفقا للبيانات الأولية.
جاء التراجع الطفيف لمؤشر ثقة المستهلكين في الوقت الذي زاد فيه تشاؤم المستهلكين تجاه المستقبل، مقابل تحسن نظرتهم للموقف الاقتصادي الراهن.

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