الاتحاد الأوروبي يعتزم وضع قواعد للضوابط الخارجية على السندات "الخضراء"

وافق الاتحاد الأوروبي على قواعد طوعية للشركات التي ترغب في إصدار سندات خضراء في أكتوبر الماضي. "بلومبرغ"

اقترحت هيئة مراقبة الأوراق المالية التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد لضمان المنافسة بين المراجعين الخارجيين للسندات الخضراء لإبقاء التكاليف منخفضة بالنسبة للمصدرين.

وستلعب السندات الخضراء دورا محوريا في جمع مليارات اليوروهات لمساعدة الكتلة على التحول إلى اقتصاد صفري الكربون بحلول 2050.

ووافق الاتحاد الأوروبي على قواعد طوعية للشركات التي ترغب في إصدار سندات خضراء في أكتوبر الماضي لمنح المستثمرين تأكيدات بأن العائدات سيتم إنفاقها على مشاريع تتماشى مع "تصنيف" الاتحاد الأوروبي، الذي يحدد الاستثمارات المستدامة.

حددت هيئة الأوراق المالية والأسواق اليوم الثلاثاء كيفية تسجيل المراجعين الخارجيين، الموجودين داخل الكتلة أو خارجها، الذين يتحققون مما إذا كان قد تم الالتزام بقواعد إصدار السندات الخضراء، والإشراف عليهم.

وقالت الهيئة الرقابية في بيان لها: "تهدف هيئة المواصفات والمقاييس في مقترحاتها إلى توحيد متطلبات التسجيل والمساهمة في تطوير تكافؤ الفرص من خلال خفض تكاليف الدخول للمتقدمين".

تغطي مقترحات الهيئة عناصر مثل كيفية تجنب المراجعين الخارجيين تضارب المصالح مع الشركة التي يقومون بفحص سنداتها، ومستوى المعرفة التي يحتاج إليها المحللون لدى المراجعين.

وقالت الهيئة الرقابية: إنها ستنظر في ردود الفعل من المشاورة العامة قبل إرسال توصياتها إلى المفوضية الأوروبية لاعتمادها في الوقت المناسب في ديسمبر، عندما يبدأ تطبيق قواعد السندات الخضراء الجديدة.