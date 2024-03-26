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28 مليار ريال فائض الميزان التجاري في السعودية خلال يناير الماضي

28 مليار ريال فائض الميزان التجاري في السعودية خلال يناير الماضي

إكرامي عبدالله من الرياض

سجلت السعودية فائضا قيمته 28 مليار ريال في ميزانها التجاري خلال يناير الماضي، نتيجة تراجع الصادرات 10 % إلى 95 مليارا مقابل انخفاض الواردات 1.4 % إلى 67 مليارا.

وتراجعت صادرات النفط السعودية 13.5 % على أساس سنوي خلال يناير الماضي، نتيجة التزام المملكة بخفض الإنتاج ضمن تحالف "أوبك+"، بينما ارتفعت الصادرات غير النفطية (مشتملة إعادة التصدير) بنحو 1 % لتبلغ نحو 24 مليارا، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وسجلت الصادرات السعودية غير النفطية في يناير الماضي ارتفاعا بـ0.8 % على أساس سنوي، في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية إلى 11.5 % فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى 42.6 % في الفترة نفسها.

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