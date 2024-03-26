28 مليار ريال فائض الميزان التجاري في السعودية خلال يناير الماضي

سجلت السعودية فائضا قيمته 28 مليار ريال في ميزانها التجاري خلال يناير الماضي، نتيجة تراجع الصادرات 10 % إلى 95 مليارا مقابل انخفاض الواردات 1.4 % إلى 67 مليارا.

وتراجعت صادرات النفط السعودية 13.5 % على أساس سنوي خلال يناير الماضي، نتيجة التزام المملكة بخفض الإنتاج ضمن تحالف "أوبك+"، بينما ارتفعت الصادرات غير النفطية (مشتملة إعادة التصدير) بنحو 1 % لتبلغ نحو 24 مليارا، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وسجلت الصادرات السعودية غير النفطية في يناير الماضي ارتفاعا بـ0.8 % على أساس سنوي، في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية إلى 11.5 % فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى 42.6 % في الفترة نفسها.