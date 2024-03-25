كبير خبراء «المركزي الأوروبي» يتوقع عودة معدل نمو الأجور إلى المستويات الطبيعية

قال فيليب لين كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي: إن معدل نمو الأجور في منطقة اليورو يسير في طريق العودة إلى المستويات الطبيعية.

ونقلت "بلومبرغ" عن لين قوله اليوم: "من المرغوب فيه، والضروري أن نشهد عدة سنوات من زيادات الأجور بأعلى من المستوى الطبيعي.. لكننا نحتاج إلى التأكد من عودة نمو الأجور إلى المستوى الطبيعي. إنها عملية تطبيع. ونحن واثقون من أنها تسير في الطريق الصحيح".

كما أشار لين إلى تحقيق تقدم جيد لاحتواء التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، مضيفا: "في العامين المقبل وبعد المقبل سيستقر معدل التضخم عند المستوى المستهدف وهو 2 %، هذا أساس جيد، وما قررناه بشكل أساسي في الأسابيع التي تلت ذلك الاجتماع، هو أننا نحتاج إلى استمرار التحقق من هذا التقييم. وما أود قوله هو أنه إذا تم تأكيد هذا التقييم، فسنبدأ النظر عن قرب في التراجع عن بعض الزيادات التي قررناها في أسعار الفائدة".