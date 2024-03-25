بريطانيا: باعة التجزئة يتوقعون تراجع المبيعات مجددا في أبريل

أظهرت نتائج مسح أجراه اتحاد الصناعات البريطاني اليوم، أن باعة التجزئة في المملكة المتحدة يتوقعون تراجع المبيعات مجددا في أبريل القادم بعد زيادة معتدلة في مارس الجاري.

وكشفت بيانات مسح لتجارة التوزيع أن ما إجماليه 2 % من باعة التجزئة قالوا: إن حجم مبيعاتهم ارتفع في مارس، وهي أول زيادة بعد تراجع على مدار 10 أشهر متتالية.

غير أن باعة التجزئة قالوا: إن المبيعات ستتراجع مجددا الشهر المقبل، فيما سيتراجع صافي الميزانة إلى سالب 25 %. وانخفض مؤشر قياس حجم الطلبات بشكل حاد إلى سالب 22 % في مارس من سالب 14 % في براير.

وعندما يبلغ صافي الميزانية 24 % ،فمن المتوقع أن تتراجع الطلبات في أبريل.

وقال مارتن سارتوريوس وهو كبير خبراء الاقتصاد في اتحاد الصناعات البريطانية: إن استقرار مبيعات التجزئة في مارس من شأنه أن يمنح بعض الأمل في أن الانكماش في القطاع قد وصل إلى أدنى مستوياته، وأن الأوضاع في طريقها للتحسن.