أنت هنا

أخبار اقتصادية- عالمية

شبح الركود يخيم على الاقتصاد الألماني والمعاهد تعتزم تخفيض توقعات نموه في 2024

شبح الركود يخيم على الاقتصاد الألماني والمعاهد تعتزم تخفيض توقعات نموه في 2024

الحي المالي في فرانكفورت بألمانيا. "رويترز"

برلين : د ب أ

أفاد تقرير بأن معاهد أبحاث اقتصادية رائدة تعتزم تخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني بشكل ملحوظ.
وقالت مصادر حكومية أن توقعات المعاهد تشير إلى أن معدل نمو الاقتصاد الألماني في العام الحالي لن يزيد عن 0.1 %.
وكانت توقعات المعاهد في الخريف تشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيحقق في العام الحالي نموا بنسبة 1.3 %.
ومن المنتظر أن تطرح المعاهد تقريرها المعروف باسم "التشخيص المشترك" في برلين الأربعاء.
ويعاني الاقتصاد الألماني حالة ركود. وتتوقع الحكومة الألمانية لهذا العام فقط نموا ضئيلا بمعدل 0.2 %، وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قال في فبراير الماضي إن الاقتصاد الألماني يمر بمرحلة صعبة.
وتتوقع المعاهد أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 1.4 % في 2025 بعد أن كانت تتوقع أن يبلغ المعدل 1.5 %.

إنشرها

أضف تعليق

آخر الأخبار

﻿
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض المؤشرات الاقتصادية المحلية والدولية
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض المؤشرات الاقتصادية المحلية والدولية
﻿
الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية ذات العامين بقيمة 66 مليار دولار أقل من المتوسط
الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية ذات العامين بقيمة 66 مليار دولار أقل من المتوسط
﻿
عضو في الفيدرالي يتوقع خفض الفائدة الأمريكية 3 مرات العام الحالي في ضوء تراجع التضخم
عضو في "الفيدرالي" يتوقع خفض الفائدة الأمريكية 3 مرات العام الحالي في ضوء تراجع التضخم
﻿
كبير خبراء «المركزي الأوروبي» يتوقع عودة معدل نمو الأجور إلى المستويات الطبيعية
كبير خبراء «المركزي الأوروبي» يتوقع عودة معدل نمو الأجور إلى المستويات الطبيعية
﻿

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية