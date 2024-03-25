شبح الركود يخيم على الاقتصاد الألماني والمعاهد تعتزم تخفيض توقعات نموه في 2024

أفاد تقرير بأن معاهد أبحاث اقتصادية رائدة تعتزم تخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني بشكل ملحوظ.

وقالت مصادر حكومية أن توقعات المعاهد تشير إلى أن معدل نمو الاقتصاد الألماني في العام الحالي لن يزيد عن 0.1 %.

وكانت توقعات المعاهد في الخريف تشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيحقق في العام الحالي نموا بنسبة 1.3 %.

ومن المنتظر أن تطرح المعاهد تقريرها المعروف باسم "التشخيص المشترك" في برلين الأربعاء.

ويعاني الاقتصاد الألماني حالة ركود. وتتوقع الحكومة الألمانية لهذا العام فقط نموا ضئيلا بمعدل 0.2 %، وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قال في فبراير الماضي إن الاقتصاد الألماني يمر بمرحلة صعبة.

وتتوقع المعاهد أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 1.4 % في 2025 بعد أن كانت تتوقع أن يبلغ المعدل 1.5 %.