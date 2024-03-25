كوريا الجنوبية تكافح قوة التصدير لتخفيف القيود المشددة على الوون

في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الجنوبية إلى تعزيز المكانة العالمية لأسواقها المالية، تكافح قوة التصدير لتخفيف القيود المشددة على العملة التي كانت لأعوام عديدة نقطة ألم رئيسة للمستثمرين والتجار في البلاد.

يعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا واحدا من أكثر الاقتصادات تقدما في العالم وفقا لعديد من المقاييس، لكنه لم يتمكن من تغيير تصنيفه كسوق ناشئة بسبب مجموعة من المشكلات، بما في ذلك طريقة إدارة عملته.

وبينما يدرس منظمو الصرف الأجنبي الآن خطوات متواضعة لجعل الوون أكثر عالمية، مثل تمديد ساعات التداول، فإن ذكريات أزمات الصرف الأجنبي المؤلمة تلقي بظلالها الطويلة على الإصلاحات.

وقال بونججو كانج، المدير المالي لشركة صغيرة لتصدير المواد البلاستيكية: "إن فتح أسواق العملات الأجنبية طوال اليوم تقريبا على مدار الساعة سيساعدنا بالتأكيد على التخطيط بشكل أفضل لتحويلات العملة، والحصول على صفقة أفضل. في الوقت الحالي، نتفاوض على سعر الصرف مع مصرف محلي في اللحظة التي نرى فيها سعرا جيدا، أو في بعض الأحيان قبل ساعات من ذلك، خاصة عندما يكون حجم الصفقة كبيرا".

وتعد القيود المفروضة على صرف العملات الأجنبية من بين العوامل التي يُلقى عليها اللوم في كثير من الأحيان فيما يسمى بالخصم الكوري، وهو المصطلح الذي يطلق على الأداء العالمي الضعيف للأسهم المحلية. وتشمل القضايا الأخرى ضعف عملية صنع القرار وضعف الإدارة من قبل التكتلات الكبرى.

ويقول المنظمون: إن هناك حاجة إلى مراقبة شاملة لسوق العملات الأجنبية لمنع تقلبات العملة المزعزعة للاستقرار.

وقال مسؤول في بنك كوريا: "نحن بحاجة لمراقبة السوق في أوقات التقلبات، لأن السيولة ليست دائما وفيرة في السوق المحلية".

وقال شين جونج بيوم، رئيس مكتب المالية الدولي في وزارة المالية: إن المنظمين سيحافظون على نظام المراقبة الحالي، و"سيكونون على استعداد لالتقاط أي سلوك مثير للقلق في السوق والرد عليه بسرعة".

وحتى العام الماضي، لم يكن من الممكن تبادل الوون مباشرة مع الدولار أو اليوان الصيني إلا بين إجمالي 56 مؤسسة مالية مقرها في البلاد لمدة ست ساعات ونصف فقط في اليوم، من خلال وسطاء معتمدين في سيول.

وهذا يعني ارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات، حيث يتعين عليها الاعتماد على عقود المشتقات المعروفة باسم العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لإدارة التعرض للوون خارج نافذة التداول الداخلية من 900 إلى 1530.

ابتداء من يوليو، ستقوم كوريا الجنوبية بتمديد التداول حتى الساعة 02:00 لتغطية ساعات العمل في لندن، وتتوقع البلاد مشاركة أجنبية أوسع مع نحو 20 بنكا أجنبيا تتقدم بطلب للانضمام إلى سوق ما بين البنوك، وفقا لوزارة المالية.

وتأتي هذه التغييرات وسط الإصلاحات الأوسع التي أجراها الرئيس يون سوك يول لإزالة الخصم الكوري وزيادة الاستثمار من خلال إدخال البلاد في مؤشرات الرف العلوي مثل مؤشر FTSE للسندات الحكومية العالمية (WGBI) ومعايير السوق المتقدمة لـ MSCI. ومن الممكن أن يجتذب إدراج WGBI تدفقات تصل إلى 70 مليار دولار، حسب بعض التقديرات.

ومع ذلك، فإن الرغبة السياسية المتزايدة للإصلاح لم تترجم بعد إلى تغيير من شأنه أن يعزز التجارة المكتسبة بشكل ملموس، كما يقول المحللون والمشاركين في السوق.

وتشكل التجارة التي يبلغ حجمها 66 مليار دولار يوميا نحو 1 ٪ من حجم النقد الأجنبي العالمي، وأقل من 3 ٪ للدولار الكندي و6 ٪ للجنيه الاسترليني، وفقا لبيانات بنك التسويات الدولية لعام 2022.

وهذا يبقي كوريا الجنوبية في نادي الأسواق الناشئة، حيث ظلت أحجام التداول بالوون نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 8 %، على غرار الزلوتي البولندي والبيزو التشيلي.

وقال كيم هي جين، رئيس قسم التداول في بنك شينهان: "لا يوجد سبب يمنع الوون من تجاوز الجنيه الاسترليني إذا تم تخفيف قواعد الصرف الأجنبي بما يكفي لمنح السوق فرصة للحاق بالمصدرين العالميين الموجودين لدينا اليوم".