إعلان توظيف في الصين يثير القلق بشأن البطالة في "منتصف العمر"

طلاب جامعيون يحضرون معرض وظائف في مقاطعة آنهوي شرقي الصين أمس الأحد. "أ ف ب"

أثار إعلان عن وظائف شاغرة في الصين يطلب محاسبين تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما في محل بقالة جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي حول مخاطر "البطالة في منتصف العمر" في ظل مساع لتوفير وظائف لمختلف الفئات العمرية وتنشيط الاقتصاد الراكد.

ومع قرب انضمام عشرات الملايين من خريجي الجامعات إلى سوق العمل في السنوات القليلة المقبلة، تصارع الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة خطر ارتفاع معدلات البطالة بين الشبان مع تزايد الصعوبات بالنسبة لمن تتجاوز أعمارهم 30 عاما في العثور على وظائف.

وقال شخص في إقليم تشجيانغ على موقع ويبو للتواصل الاجتماعي وهو يعرض صورة لإعلان محل البقالة الكبير الذي يطلب محاسبين أعمارهم بين 18 و30 عاما "الأمر ليس سهلا .. هل تعتقد أن من السهل العثور على وظيفة الآن ؟"، وجذب المنشور 140 مليون مشاهدة وأثار 40 ألف نقاش تضمن عدد من التعليقات العاطفية.

وتساءل مستخدم آخر لموقع ويبو "هل كان صعبا من قبل العثور على وظيفة عندما تجاوزت 35 عاما ؟" مستخدما وجها تعبيريا يمثل الشعور بالمرارة، وأضاف "أصبحت الصعوبة الآن من عمر 30 عاما، وفي الوقت نفسه سيتم تأجيل سن التقاعد. فماذا ستفعل بين هاتين الفترتين ؟".

وتعتزم الصين رفع سن التقاعد على مراحل مع كبر أعمار السكان، حيث يعد سن التقاعد في الصين من أدنى معدلات العالم إذ يتم عند الـ60 للرجال، وعند سن أقل للنساء اللاتي قد يتقاعدن عند 55 عاما من الوظائف الإدارية و50 عاما من عمل المصانع، لكن الصين لم تعلن بعد تغيير سن التقاعد أو استراتيجيات وطنية محددة تضمن العمل حتى عمر أطول.