الموارد البشرية : ثاني مراحل توطين مهن الخدمات الاستشارية تدخل حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دخول المرحلة الثانية من قرار توطين مهن الخدمات الاستشارية حيز التنفيذ بنسبة 40 % وذلك ابتدءا من اليوم 25 مارس، وذلك ضمن مساعيها إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق السعودية.

وأوضحت أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ القرار في مرحلته الثانية لرفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل، بالشراكة مع وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، بما يتناسب مع متطلبات القطاع وسوق العمل.

ويمكن لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين، حيث تشمل "دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال "هدف".

وأصدرت الوزارة دليلا إجرائيا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقعها الإلكتروني، مشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.