"الأندلس": تأجير مبنى على "هيئة كفاءة الإنفاق" بـ 114.3 مليون ريال لـ 5 أعوام

أعلنت شركة الأندلس العقارية تأجير مبنى ياسمين الأندلس المكتبي على هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية بقيمة 114.3 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 أعوام قابلة للتجديد.

وبينت الشركة عبر "تداول"، أن المبلغ سيسدد على دفعة واحدة كل بداية عام بواقع 22.8 مليون ريال سنويا شاملة ضريبة القيمة المضافة، على أن تبدا فترة الإيجار بعد انقضاء 4 أشهر مجانية ابتداءا من تاريخ توقيع محضر التسليم.

وأوضحت "الأندلس"، أن الأثر المالي سيكون إيجابيا على نتائج الشركة بشكل عام، وسينعكس خلال الربع الثالث من 2024.