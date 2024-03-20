قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة يدعم صعود الذهب 1.2 % ويتراجع بالدولار

ارتفع الذهب أكثر من 1 % اليوم بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024، مما دفع الدولار وعوائد سندات الخزانة للانخفاض.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 2183.02 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1923 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2161 دولار.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة اليوم، لكن صناع السياسات ألمحوا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفضها بواقع 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.

وقال رئيس المجلس جيروم باول إنه لا يزال من المرجح أن يكون هناك خفضا في أسعار الفائدة هذا العام، لكن ذلك يعتمد على البيانات.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.6 % إلى 25.56 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.7 % إلى 909.35 دولار، كما صعد البلاديوم 3.1 % إلى 1022.50 دولار.

إلى ذلك انخفض الدولار وانتعش الين من أدنى مستوياته اليوم بعد أن قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة.

ولا يزال صناع السياسات يتوقعون ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام حتى مع استمرار التضخم في نطاق أعلى من المستهدف.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الفصلية المحدثة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع 2.6 % في ديسمبر، مقارنة بنحو 2.4 % في بيانات صدرت نهاية العام.

ومن المتوقع حاليا أن يبلغ النمو 2.1 % هذا العام مقارنة بنحو 1.4 % في توقعات ديسمبر، في حين من المتوقع أن يختتم معدل البطالة العام عند 4 %، أي أقل من 4.1 % المتوقعة في ديسمبر.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ستة عملات، 0.34 %.

وصعد الين مجددا بعد تراجعه في وقت سابق من الجلسة، إذ تراجعت العملة الأمريكية 0.18 % إلى 151.12 ين.

وارتفع اليورو 0.35 % إلى 1.0903 دولار.