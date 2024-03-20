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أخبار اقتصادية- محلية

تدشين أول منتجع بيئي مائي في السعودية بقيمة 125 مليون ريال في 2025

تدشين أول منتجع بيئي مائي في السعودية بقيمة 125 مليون ريال في 2025

نتجع يضاهي المنتجعات الموجودة في الجزر السياحية حول العالم مثل جزيرة المالديف."رويترز"

أمل الحمدي وباسم باوزير من جدة
كشف لـ"الاقتصادية" إياد مشيخ الرئيس التنفيذي لشركة الراسم للفنادق والمنتجعات عن تدشين أول منتجع بيئي مائي في السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025 بقيمة إجمالية تبلغ 125 مليون ريال بمساحة 120 ألف متر مربع في المنطقة المحمية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وأوضح إياد مشيخ أن المنتجع يحتوي على 42 غرفة وفيلا، ومساحة البناء في المشروع لا تتعدى 10 % من مساحة الأرض، والمساحات المتبقية ستكون عبارة عن مسطحات رملية ومسطحات خضراء، وهو منتجع يضاهي المنتجعات الموجودة في الجزر السياحية حول العالم مثل جزيرة المالديف.
وأشار إلى أنه تم التوقيع مع المشغل العالمي ENVI لادارة وتشغيل المنتجع، وستضاهي الخدمات التي ستقدم في هذا المنتجع الخدمات الموجودة في المنتجعات العالمية، من حيث الاستجمام والراحة وتوافر المطاعم والرياضات البحرية الخاصة بالزائرين والقاطنين في المنتجع.
وقال مشيخ "إن المشروع يستهدف أيضا زراعة ألف شجرة مانجو تم استقطابها خصيصا من مدينة جيزان ملائمة للأرض الموجودة في المنطقة، وأيضا زراعة ألف شجرة بابايا، إضافة إلى المحافظة على البيئة المائية الموجودة في الأرض حاليا، وهذا سيزيد من الغطاء النباتي الموجود في المنطقة، ما يسهم في تلطيف الأجواء في المنتجع خاصة في فترة الصيف".
وذكر مشيخ أن هذا المشروع سيكون حديثا للمشاريع البيئية عالميا، مبينا أن المصمم الخاص لهذا المشروع هو شركة كينزلر، إحدى أكبر الشركات الهندسية في العالم.
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