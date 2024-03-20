تراجع إنفاق المستهلكين في السعودية لأدنى مستوى في 7 اسابيع ليصل إلى 11.7 مليار ريال

حقق إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 16 مارس الجاري تراجع بلغ نحو 21 %، مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في 9 مارس.

وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغ إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع نحو 11.7 مليار ريال، مسجلا أدنى إنفاق في 7 أسابيع.

ويستمر تراجع الإنفاق للأسبوع الثاني على التوالي، بعد تسجيله إنفاق قياسي في الأسبوع المنتهي في 2 مارس الجاري عند 16.2 مليار ريال والذي جاء قبل أسبوع واحد من شهر رمضان المبارك.

وحول أداء القطاعات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فقد تراجعت جميع القطاعات بصدارة قطاع التعليم المتراجع 54% عند 140.3 مليون ريال.

تراجع حجم الإنفاق في الأطعمة والمشروبات 15.3% إلى 2.26 مليار ريال تتزامن مع الأسبوع الأول من رمضان، كما تراجع الغنفاق على قطاع المطاعم والمقاهي 37.5% إلى 1.22 مليار ريال.

وعلى مستوى المدن، فقد تراجع الإنفاق في العاصمة الرياض بنحو 22.1% ليبلغ 3.9 مليار ريال وهي تشكل بذلك 33% من إجمالي مبيعات نقاط البيع، في حين بلغ الإنفاق في مدينة جدة نحو 1.6 مليار ريال، ونحو 594.9 مليون ريال في مدينة الدمام.

إلى ذلك، تراجعت أعداد العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي 18.2% لتبلغ 168.6 مليون عملية لجميع القطاعات، ليبلغ متوسط العملية الواحدة نحو 69.3 ريال.

وحدة التحليل المالي