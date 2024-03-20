"جاهز" توصل طلبات بأكثر من 7 مليارات ريال خلال 2023 بزيادة 22 % ونحو 85 مليون طلب

تمكنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات من توصيل 84.8 مليون طلب خلال العام الماضي بقيمة طلبات تخطت 7 مليارات ريال.

ووفقا لبيان الشركة عبر تداول، فقد حققت نموا في عدد الطلبات بنحو 21.8 %، فيما نمت قيمة الطلبات (قيمة الطلبات التي تم دفعها من طرف العميل شاملة لرسوم التوصيل ولضريبة القيمة المضافة) بنحو 15.7 %.

بحسب وحدة الحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، فقد تراجع متوسط رسوم التوصيل للشركة بنحو 13.3 %، ليصل إلى متوسط 12.4 ريال للطلب مقارنة بنحو 14.3 ريال خلال 2022.

حيث حققت الشركة إجمالي رسوم توصيل بلغ 1.04 مليار ريال وبنمو سنوي بلغ 5.4 %، مستفيدة من زيادة عدد الطلبات رغم تراجع رسوم التوصيل.

فيما نما متوسط العمولة بنحو 5.2 % إلى 8.1 ريال، للطلب الواحد مقارنة بنحو 7.7 ريال خلال 2022.

في المقابل تراجع متوسط قيمة الطلب الواحد خلال العام الماضي بنحو 3.2 % ليصل إلى 60 ريالا، إلا أن ذلك لم يؤثر بشكل واضح في الإيرادات مع زيادة عدد الطلبات ولا سيما النشطة والمحافظة على مستوى الطلبات الشهرية للعميل عند متوسط 4.5 طلب.

خلال العام الماضي، كان لدى "جاهز" شبكة تضم نحو 37.9 ألف فرع للمتاجر، و3.5 مليون عميل نشط، فيما بلغ عدد المناديب نحو 60 ألف مندوب.

إلى ذلك، حققت "جاهز" خلال العام الماضي أرباحا صافية بلغت 125.3 مليون ريال بنمو 116 %، مستفيدة من التحسن في هوامش الربح لكل طلب بفعل زيادة في الكفاءة وتقليل التكاليف مع زيادة أحجام العمليات في السعودية.

نشاط منصات التوصيل في السعودية حقق صافي ربح لشركة جاهز خلال العام الماضي 258.5 مليون ريال بنمو 33 %، في المقابل تضاعفت خسائر نشاط التوصيل خارج السعودية 6 مرات لتبلغ 97 مليون ريال، متأثرة بخطة التوسع في الأسواق الجديدة (البحرين، الكويت).