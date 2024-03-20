سعر بيتكوين يتذبذب حول 63 ألف دولار مع ترقب توقعات الفيدرالي

يتذبذب سعر بيتكوين بالقرب من أدنى مستوى له في نحو أسبوعين، متأثرا بتراجع الأموال المتدفقة على الصناديق المتداولة في البورصة للعملة المشفرة، إضافة إلى التراجع المستمر في توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية.

ووفقا لـ "بلومبرغ"، انخفضت بيتكوين كل يوم تقريبا منذ 14 مارس الماضي بعدما وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 73,798 دولارا، ما أثار تكهنات حول ما إذا كانت العملة المشفرة قد وصلت لذروتها السعرية بالفعل في الوقت الراهن. وهبطت بيتكوين 1 % إلى 63,165 دولارا عند 11:22 صباحا اليوم الأربعاء بتوقيت سنغافورة.

ويأتي هذا التراجع وسط مخاوف تقليص صناع السياسات النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم المرتقب اليوم الأربعاء، مع بقاء معدل التضخم في أمريكا فوق مستهدف المركزي، وهو ما قد يشكل رياحا عكسية للاستثمارات القائمة على المضاربات.

خفوت الطلب على صناديق بيتكوين

في غضون ذلك، تباطأ الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في أمريكا لعملة بيتكوين، التي أثارت ضجة كبيرة عند إطلاقها في 11 يناير الماضي، وحصدت المنتجات التي تقدمها هذه الصناديق أموالا متدفقة صافية بـ11.6 مليار دولار حتى الآن، لكن المستثمرين سحبوا بعض أموالهم منها الإثنين الماضي.

ورغم أن هبوط سعر بيتكوين مؤخرا مرتبط جزئيا بتوقعات الفيدرالي، فإنه يشكل اختبارا حقيقيا "لولاء بعض المستثمرين الجدد في العملة المشفرة، ممن اشتروا بيتكوين بسعر يزيد على 60 ألف دولار، في ظل توقعاتهم باستمرار الأموال المتدفقة على صناديقها المتداولة الجديدة لفترة طويلة"، حسبما يرى توني سيكامور، محلل السوق في مؤسسة "آي جي أستراليا".

وخسرت سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقا قرابة 420 مليار دولار بعدما بلغت 2.9 تريليون دولار الأسبوع الماضي، وفق بيانات صادرة عن شركة "كوين غيكو"، وانخفضت العملات المشفرة الأخرى مثل إيثريوم و"بي إن بي"، وعملة الميم الرائجة "دوج كوين" خلال الفترة نفسها.