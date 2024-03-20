مجلس الوزراء يحدد 27 مارس يوما رسميا لمبادرة السعودية الخضراء ويوافق على اتفاقية مقر مع صندوق النقد لإنشاء مكتب إقليمي في الرياض

عد مجلس الوزراء تسجيل الأنشطة غير النفطية أعلى مستويات المساهمة تاريخياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50 %؛ بأنه يأتي مواكبا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو، وتأكيداً على النجاح في تنفيذ برامج الرؤية ومشروعاتها الكبرى، عبر فتح قطاعات جديدة تساهم في دفع معدلات النمو للارتفاع.



وأكد المجلس في جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ما توليه الدولة من دعم مستمر للعمل الخيري في المملكة وتعظيم أثره بين أفراد المجتمع، منوهاً بما حققته الحملة الوطنية الرابعة لدعم العمل الخيري في أيامها الأولى؛ من تفاعل واسع عكس أعظم صور التكاتف والتنافس بين المحسنين على أعمال البر والبذل والعطاء.

واستعرض مجمل أعمال الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأبرز المكتسبات والمستهدفات الرامية إلى مواصلة التنمية الشاملة في جميع القطاعات بالمملكة، وتعزيز العلاقات مع الدول، ودعم كل ما من شأنه خير البشرية جمعاء.

وخلال الجلسة، جرت الموافقة على تحديد السابع والعشرين من شهر مارس من كل عام يوماً رسمياً لمبادرة السعودية الخضراء، كما تمت الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض، إلى جانب الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية السعودية ووزارة المالية في جمهورية مصر في شأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى.

وشملت قرارات المجلس على أن تكون الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة هي الجهة المشرفة على مشروع مركز خادم الحرمين الشريفين لعلوم الكون ورصد الأهلة، وساعة مكة، ومراصد الأهلة الداخلية والخارجية.