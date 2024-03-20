الشركات الأوروبية أمام مخاطرة: نضوب النقد أو صفقات ديون تمنح السيطرة للمستثمرين

توقع الشركات الأوروبية المدعومة برأس المال المغامر على صفقات ديون قابلة للتحويل معقدة بشكل متزايد، تخاطر فيها بمنح المستثمرين سيطرة أكبر أو مدفوعات أكثر في المستقبل، حسبما قال أشخاص مشاركون في الصفقات.

أسعار الفائدة المنخفضة للغاية سمحت للشركات الناشئة بإكمال جولات تمويل من خلال الأسهم بتقييمات عالية للغاية خلال الطفرة في 2020 و2021.

لكن مع نضوب التمويل المغامر، كانت الشركات ومستثمروها حذرين من جولات التمويل هذه التي تنطوي على خطر الحصول على تقييم جديد منخفض.

يمكن للدين القابل للتحويل، الذي يتحول إلى أسهم بعد فترة محددة، أن يمكّن مؤسسي الشركة من جمع الأموال بسرعة وبشكل خاص، دون نشر تقييم محدث.

أظهرت بيانات شركة ديل روم المجمعة، أن حجم الديون القابلة للتحويل الصادرة عن الشركات الأوروبية، المدعومة برأس المال المغامر، بلغ مستوى قياسيا قدره 2.5 مليار دولار في 2023، ارتفاعا من 1.7 مليار دولار في 2022.

لكن عندما تصبح الصفقات أكثر تعقيدا يمكن أن تقدم للمستثمرين مزايا وتخلق مخاطر للشركات، وفقا لمحامين، ومؤسسي شركات، ومستثمر مطلع على الصفقات.

قال آلي نيكنام، الرئيس التنفيذي للبنك الرقمي الهولندي بونك، الذي جمع لإحدى الشركات أمولا من خلال الديون القابلة للتحويل: "إذا كنت لا تعرف ما تفعله، يمكن أن تكون الديون المهيكلة مثل حصان طروادة. إذا تم تحويلها، يفقد الناس السيطرة أحيانا."

وفي الوقت الذي وجدت فيه الشركات صعوبة في جمع الأموال تحولت القوة نحو المستثمرين، بحسب جيمس ووتون، الشريك في شركة لينكلاترز للمحاماة. هذا يعني أن الصفقات أصبحت "مهيكلة" بشكل متزايد، وتتضمن شروطا تحابي المستثمرين، مثل منحهم حصصا أكبر إذا لم تحقق الإدارة أهدافا معينة.

بالنسبة إلى بعضهم، توفر الديون القابلة للتحويل فرصة لتأمين تمويل بديل طويل الأجل أثناء انتظار تحسن ظروف سوق رأس المال المغامر.

أظهرت بيانات "بيتش بوك" أن جمع رأس المال المغامر في أوروبا تباطأ بشكل حاد، من 130 مليار دولار في 2021 إلى 62 مليار دولار في 2023، ما ترك بعض الشركات التي لا تزال في مرحلة مبكرة من عمرها تواجه أزمة تمويل بينما ينفد منها النقد.

قال جيمس داونينج، المدير الإداري لأوروبا في شركة هيركيوليس للإقراض المغامر، الذي عمل في مجال التمويل 20 عاما: "إنها أصعب سوق عملت فيها خلال مسيرتي المهنية".

اقرضت "هيركوليس" نحو 200 مليون دولار في المملكة المتحدة وأوروبا العام الماضي، انخفاضا من نحو 400 مليون دولار في 2022.

"الشركات الناشئة ليست قابلة للإقراض كما كانت قبل عامين عندما كانت تغمرها أسهم رأس المال المغامر"، كما قال داونينج، مضيفا أن شركات التكنولوجيا المالية والبرمجيات والشركات التي تركز على المستهلك هي التي تنفد أموالها أسرع.

من جانبها، قالت سونيا يوفينو، رئيسة الخدمات المصرفية لشركات النمو المدعومة برأس المال المغامر في بنك إتش إس بي سي إنوفيشن: إن القروض المصرفية التقليدية ليست متاحة للجميع ويمكن أن تكون باهظة - تراوح أسعار السوق بين 9% و13% للمرحلة المبكرة و7.5%-10% للشركات في المرحلة المتقدمة.

قال مشاركون في الصناعة: إنه من المؤكد أن ليس كل الشركات التي تستخدم الديون ينفد منها النقد أو تتجنب إعادة التقييم، كما أن الديون القابلة للتحويل ليست بالضرورة محفوفة بالمخاطر.

من جهته، قال البروفيسور جيرهارد كلينج من جامعة أبردين، في حين أن شركات رأس المال المغامر متفائلة بأن جمع الأموال من خلال الأسهم سينتعش عندما تنخفض الفائدة، فإن بعض الشركات قد لا تكون قادرة على تجنب التقييمات المنخفضة للأبد.