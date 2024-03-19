بعد عامين من التعليق مساهمو «الكابلات» يترقبون تداول السهم والخسائر المتراكمة تفوق 7 أضعاف رأس المال

يترقب مساهمو شركة الكابلات السعودية عودة السهم للتداول في السوق الرئيسة بدءا من غدٍ الأربعاء، بعد إعلان نتائجها المالية للربع الثالث 2023، وذلك بعد تعليقها عن التداول لنحو عامين.وكانت الشركة تم تعليقها عن التداول في مايو 2022 لعدم إعلان نتائجها المالية، بينما تم السماح بتداول أسهمها في سوق خارج المنصة في أغسطس الماضي.ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، كانت الخسائر المتراكمة بنهاية الربع الثالث 2022 قبل تعليق السهم تمثل 119%، بينما قفزت إلى 814% بنهاية 2022 ثم تقلصت قليلا إلى 763% بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023.ولفت مراجع الحسابات إلى أن الخسائر المتراكمة للمجموعة بلغت 509 ملايين ريال تمثل 763% من رأس مال المجموعة كما في 30 سبتمبر 2023، وذلك بعد أن بلغت 543.3 مليون ريال في 31 ديسمبر 2022 تمثل 814% من رأس مال المجموعة.وتجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 902 مليون ريال في 30 سبتمبر 2023، بينما في 31 ديسمبر 2022 كانت تبلغ 974.5 مليون ريال.وأعلنت السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 11 مايو 2022 استمرار تعليق تداول سهم شركة الكابلات السعودية في السوق وفقا لقواعد طرح الأوراق المالية إلى حين إعلان الشركة معالجة الأمور الواردة في تقرير مراجع الحسابات المستقل حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.وهذه الظروف، إلى جانب أمور أخرى، تثير شكا جوهريا حول قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.وفيما يتعلق بهذا الأمر، أعدت الإدارة توقعات عن خمس سنوات، التي تظهر صافي ربح بدءا من عام 2025، وتتضمن الخطة بعض الافتراضات فيما يتعلق بضخ النقد من خلال إصدار أدوات حقوق، ونمو الإيرادات بناءً على طلبات وعروض مستقبلية، وتصويت الدائنين القادم في مايو 2024 لتحويل جزء من الديون إلى حقوق ملكية في عملية إعادة الهيكلة المالية، وإن هذه العناصر هي أحداث مستقبلية، وبالتالي تحتوي على عدم يقين جوهري بشأن نتيجتها، ولم يتم تعديل الاستنتاج فيما يتعلق بهذا الأمر.ولفتت إلى أن محكمة في تركيا أصدرت حكما لمصلحة شركة ماس كابلو ياتيريم في تيك أيه إس، في القضية المرفوعة من قبل مساهمي الأقلية للشركة التابعة لها، وتم تقديم استئناف ضد الحكم المقدم من قبل مساهمي الأقلية المذكورين.وعلى الرغم من ذلك، بناء على رأي قانوني تم الحصول عليه من مستشار مستقل الذي يرى أن قرار محكمة الاستئناف لن يختلف عن القرار الأصلي الصادر عن المحكمة الابتدائية.وإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بتقييم وتسجيل التزام محتمل بمبلغ 52.5 مليون ريال، كما قامت المجموعة بتكوين مخصص كامل لصافي موجودات شركة ماس كابلو ياتيريم في تيك أيه إس. ولم يتم تعديل الاستنتاج فيما يتعلق بهذا الأمر.