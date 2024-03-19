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أسواق الأسهم- العالمية

تراجع مؤشري "إس آند بي 500" و"ناسداك" ترقبا لقرارات "الفيدرالي" و"داو جونز" يخالف الاتجاه

تراجع مؤشري "إس آند بي 500" و"ناسداك" ترقبا لقرارات "الفيدرالي" و"داو جونز" يخالف الاتجاه

نزل مؤشر ناسداك المجمع 71.52 نقطة بنحو 0.44 % في بداية تعاملات الثلاثاء. "رويترز"

رويترز: نيويورك
بدأ مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على انخفاض اليوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي عقب اجتماعه الذي يبدأ غدا الأربعاء ويختتم الخميس.
وتترقب الأسواق توقعات المجلس بشأن النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 10.33 نقطة أو 0.20 % إلى 5139.09 نقطة. ونزل مؤشر ناسداك المجمع 71.52 نقطة بنحو 0.44 % إلى 16031.93 نقطة. غير أن مؤشر داو جونز الصناعي صعد 29.18 نقطة بمقدار 0.08 % إلى 38819.61 نقطة.
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